«Зенит» забил, но покинул Севилью с ничьей. Каким был, возможно, последний матч петербуржцев в еврокубках

Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК Зенит Поделиться Поделиться







После искрометной перестрелки в первом матче, когда «Зенит» проиграл первый тайм со счетом 2:3, но во втором давил до последнего, тренерский штаб Сергея Семака пошел на очевидные перестройки. В воротах оказался 19-летний Даниил Одоевский: видимо, три мяча, пропущенных Михаилом Кержаковым в Петербурге, оставили неприятный осадок и в душе Семака. Еще один воспитанник академии клуба Данил Круговой вышел на левом фланге обороны, Дуглас Сантос и Дмитрий Чистяков — в условном центре обороны, Алексей Сутормин справа. Ярослав Ракицкий в силу очевидных причин остался в запасе: судя по всему, в этот день воспитаннику донецкого футбола было не до Лиги Европы. В полузащите — предсказуемый бразильский бурлеск: Вендел, Клаудиньо, Малком и примкнувший к ним колумбиец Вильмар Барриос. В нападении — Юри Алберто и Артем Дзюба с капитанской повязкой.



До матча выездные болельщики «Зенита» - преимущественно из Европы — выкладывали фотографии в социальных сетях с тональностью «пока все нормально». Весь день на всех футбольных платформах обсуждали очевидную тему: состоится ли матч вообще. Матч в итоге состоялся, но ощущение тревоги перед стартовым свистком витало в воздухе.

Организаторы матча иронично отыграли новостную повестку четверга: футболисты «Зенита» выходили на поле под имперский марш из «Звездных войн». Петербургская футбольная общественность сарказм оценила.

В это сложно поверить, но первый тайм в Севилье команда Семака провела с позиции силы. Игроки Мануэля Пеллегрини большую часть времени не выходили со своей трети и только и делали, что отбивались. При этом откровенных голевых моментов «Зенит» не создал, но пресловутое игровое давление вызывало уважение.

Естественно, внимание любителей футбола из самого северного города-миллионера было приковано к игре Одоевского. Знаток четырех языков, диджей-любитель дважды четко сыграл на выходах. В глаза бросалось, что линия обороны пыталась не нагружать юниора пасами назад. Но уже к перерыву прозвучал вопрос: неужто рокировка в воротах — с учетом стабильно травмированного Станислава Крицюка — состоялась?



Второй тайм «Зенит» начал с огоньком. На 47 минуте петербуржцы забили гол, который главный арбитр матча Мелер Халил отменил: Сутормин прострелил справа, Алберто закатил мяч в ворота Силва Руйя — офсайд у Алексея.

После этого «Бетис» опомнился и дважды пробил в штанги ворот Одоевского: сперва в левую, а потом в правую. 200 болельщиков «Зенита», добравшихся до стадиона «Бенито Вильямарин» только и делали, что выдыхали.

«Зениту» для перехода в экстра-таймы хватило бы одного забитого гола: напомним, что с 2022 года правило выездного гола отменено.

Во второй половине второго тайма тренерский штаб Семака отметился парадом замен: на 64 минуте Дзюбу заменил новичок Иван Сергеев. Капитанская повязка перешла к Сантосу. На 84 минуте Александр Ерохин вышел на поле вместо Алберто, на 86 Андрей Мостовой — вместо Сутормина.

На 89 минуте Чистяков все-таки забил, как казалось, чистый гол. Петербург взревел: вот они, экстра-таймы. Со стороны казалось, что мяч — чистый, оффсайда точно не было, воспитанник Пикалевского футбола точно правил не нарушал.



Неожиданно турецкий судья показал, что будет смотреть повтор системы ВАР и гол отменил. Бары у стоек вздохнули: 24 февраля, без иллюзий. Как оказалось, Ерохин, врываясь в зону, наступил на ногу защитнику «Бетиса» - мол, фол в атаке. Чего уж там: такое в чужой штрафной свистят крайне редко.

Тем не менее — 0:0 и дальше в 1/8 Лиги Европы отправился клуб из Андалусии. Болельщики грустно обсуждали: а может, это был последний матч «Зенита» в еврокубках на долгое время. В таком случае, он прошел в мажоре: команда Семака сыграла в удивительно содержательный и умный футбол, забила два отмененных гола, показала Старому Свету нового интересного вратаря и была хороша.

Сухие итоги: у «Зенита» 0 побед в гостевых играх еврокубков Семака, 5 ничьих, 12 поражений. При этом — впервые не пропустили, за 17 матчей. В понедельник «Рубин» в чемпионате, в следующий четверг КАМАЗ на Кубок. В Европе было очень ярко, но увы, без результата.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

