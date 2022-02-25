Проезд по платным трассам в России подорожал на уровень инфляции

С сегодняшнего дня проезд по скоростной трассе М-11 «Нева» для легкового транспорта на участке от Петербурга до Твери подорожал на 140–150 рублей, от Солнечногорска до Петербурга — на 170–180 рублей, от Солнечногорска до Твери — на 30 рублей, сообщает пресс-служба ГК «Автодор». Стоимость проезда по всему платному ЦКАД от М-10 «Россия» до Лисинцево выросла на 135 рублей, на коротких же маршрутах цена изменилась на 5–15 рублей.



Тарифы на платных участках трассы М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара выросли на 6–6,9 % . Таким образом, поездка по 915 километру М-4 для легковых автомобилей станет дороже на 145–160 рублей.