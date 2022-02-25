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Проезд по платным трассам в России подорожал на уровень инфляции

С 25 февраля изменились тарифы на проезд по платным трассам «Автодора». Компания провела ежегодную индексацию платы на уровень инфляции прошлого года.

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С сегодняшнего дня проезд по скоростной трассе М-11 «Нева» для легкового транспорта на участке от Петербурга до Твери подорожал на 140–150 рублей, от Солнечногорска до Петербурга — на 170–180 рублей, от Солнечногорска до Твери — на 30 рублей, сообщает пресс-служба ГК «Автодор». Стоимость проезда по всему платному ЦКАД от М-10 «Россия» до Лисинцево выросла на 135 рублей, на коротких же маршрутах цена изменилась на 5–15 рублей.

Тарифы на платных участках трассы М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара выросли на 6–6,9 %. Таким образом, поездка по 915 километру М-4 для легковых автомобилей станет дороже на 145–160 рублей.

Стоимость проезда по трассе М-3 «Украина» выросла на 5–10 рублей на каждом из действующих пунктов оплаты. Суммарно подорожание составило 15–20 рублей при проезде всего 70-километрового участка.

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Комментарии (3)

f0ntan
Надо привязывать динамику тарифов на проезд и тарифов на ЖКХ к динамике российского фондового рынка, а не динамике доллара. Чего привязывать тарифы на них к динамике курса враждебной валюты. Привязывайте динамику тарифов к динамике отечественного фондового рынка! Будьте патриотами!
orlovandrei1986
с новым годом!

с новыми тарифами!

в СССР не было платных дорог от слова Совсем
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