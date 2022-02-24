Никита Михалков назвал признание ДНР и ЛНР «единственным выходом»

«Череда предательств со стороны Украины и наших западных «партнеров» превысила все допустимые нормы, — цитирует ТАСС режиссера со ссылкой на его пресс-службу. — В течение восьми лет мир спокойно взирал на то, как просто безнаказанно убивают невинных граждан только за то, что они не хотели признать пришедший путем путча нацистский режим».

Кинорежиссер и актер Никита Михалков заявил, что признание независимости Луганской и Донецкой народных республик «было единственным возможным выходом из тупиковой ситуации».

Излагая свою позицию, Михалков заявил, что жители упомянутых республик «хотят говорить на своем языке — на русском», а «нежелание коллективного Запада внимательно и с уважением отнестись к нашей озабоченности» не оставило «великой державе» иного пути.



«Притом я считаю, что произошедшее — это ярчайшее подтверждение того, что Россия сохранила собственное достоинство», — заявил он.



Михалков также анонсировал ряд выпусков собственной передачи, посвященных Донбассу, и напомнил о последнем ролике, в котором он рассуждает о «самозваной интеллигенции» и традиционных нравственных ценностях. Выпуск получил название «Донос как путевка в жизнь».

