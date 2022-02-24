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Самолет Ан-26 ВКС России разбился под Воронежем, экипаж погиб

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Российские военные сообщили о крушении самолета Ан-26 под Воронежем. Летательный аппарат потерпел катастрофу при перевозке военного имущества.

«24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб», — сообщили в пресс-службе ЗВО 24 февраля.

Отмечается, что, по предварительной информации, причиной аварии стал отказ техники, на земле разрушений нет.

К месту происшествия для установления причин и обстоятельств катастрофы направили комиссию ВКС.

О крушении Ан-26 под Воронежем СМИ сообщали еще днем 24 февраля. Очевидцы рассказывали, что аппарат задымился в воздухе. На месте инцидента удалось найти семь автоматов Калашникова, несколько осколочных гранат и другие боеприпасы.

Ан-26 — военно-транспортный самолет, экипаж которого, как правило, состоит из шести человек. Длина самолета составляет 24 метра, размах крыла — 29 метров, а масса с полной загрузкой — 24 тонны. Максимальная скорость, которую может достигать самолет, — 500 км/ч.

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Комментарии (32)

ToriGarri
А где мое сообщение?))))
BobCat2
Самолёты по техническим причинам в воздухе не разваливаются на части и плашмя не падают. Кто хочет - посмотрите видео. Сбили. Соболезнования. Но работа у них такая…
Шурик7890
Странно все. Что то много крушений самолетов по техническим ошибкам пилотирования, вот теперь это. Соболезнования родным. Жалко что такое происходит(((
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