Самолет Ан-26 ВКС России разбился под Воронежем, экипаж погиб

К месту происшествия для установления причин и обстоятельств катастрофы направили комиссию ВКС.

Отмечается, что, по предварительной информации, причиной аварии стал отказ техники, на земле разрушений нет.

«24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб», — сообщили в пресс-службе ЗВО 24 февраля.

Российские военные сообщили о крушении самолета Ан-26 под Воронежем. Летательный аппарат потерпел катастрофу при перевозке военного имущества.

О крушении Ан-26 под Воронежем СМИ сообщали еще днем 24 февраля. Очевидцы рассказывали, что аппарат задымился в воздухе. На месте инцидента удалось найти семь автоматов Калашникова, несколько осколочных гранат и другие боеприпасы.

Ан-26 — военно-транспортный самолет, экипаж которого, как правило, состоит из шести человек. Длина самолета составляет 24 метра, размах крыла — 29 метров, а масса с полной загрузкой — 24 тонны. Максимальная скорость, которую может достигать самолет, — 500 км/ч.