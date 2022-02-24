Мосбиржа отменила утренние торги 25 февраля

Утренние торговые сессии (премаркет) на Московской бирже отменены в пятницу, 25 февраля. Сообщение об этом 24 февраля появилось на сайте Мосбиржи.
Торги на фондовом рынке начнутся в 9:50, на срочном – в 10:00.
Мосбиржа закрылась 24 февраля падением одноименного индекса на треть. Индекс РТС упал на 39%. В лидерах падения среди российских компаний к 19:00 оказались «Интер РАО» (-48,3%), HeadHunter (-48,29%), VK (-47,48%), «Мечел» (-46,88%), Сбербанк и TCS Group (-46%). «Яндекс» потерял 43,5%, ВТБ - 42,4%, En+ Group - 41,4%.