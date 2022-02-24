Мосбиржа отменила утренние торги 25 февраля

Ну и правильно, а то будет фиаско. За ночь там разродятся и объявят всю полноту ответочки, а утром от всей экономики останется дырка от бублика, что, впрочем, будет больше соответствовать реальному положению дел.

А если и все резервы, находящиеся на хранении у врагов вдруг заморозят, на что сегодня намякивали, то весь цирк через пару месяцев закончится выносом главтушки своими же, особо рьяными почитателями в обмен на отпущение грехов.