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Мосбиржа отменила утренние торги 25 февраля

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Утренние торговые сессии (премаркет) на Московской бирже отменены в пятницу, 25 февраля. Сообщение об этом 24 февраля появилось на сайте Мосбиржи.

Торги на фондовом рынке начнутся в 9:50, на срочном – в 10:00.

Мосбиржа закрылась 24 февраля падением одноименного индекса на треть. Индекс РТС упал на 39%. В лидерах падения среди российских компаний к 19:00 оказались «Интер РАО» (-48,3%), HeadHunter (-48,29%), VK (-47,48%), «Мечел» (-46,88%), Сбербанк и TCS Group (-46%). «Яндекс» потерял 43,5%, ВТБ - 42,4%, En+ Group - 41,4%.

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Комментарии (9)

Antivse
Ну и правильно, а то будет фиаско. За ночь там разродятся и объявят всю полноту ответочки, а утром от всей экономики останется дырка от бублика, что, впрочем, будет больше соответствовать реальному положению дел.
А если и все резервы, находящиеся на хранении у врагов вдруг заморозят, на что сегодня намякивали, то весь цирк через пару месяцев закончится выносом главтушки своими же, особо рьяными почитателями в обмен на отпущение грехов.
NasushnyBread
Впору на каникулы уходить до лета.
BobCat2
8+ млрд. долларов за сегодня слили на бирже... а за последнее время по 5-6 млрд. долларов в день после каждого воинственного заявления. Раньше были торги по 1-2 в день. Сколько там у нас резервный фонд то? На сколько дней его хватит курс держать?
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