В ТЦ «Прибалтийский» отказались комментировать видео с использованием шокера против юного посетителя

Петербурженка запечатлела на видео общение охранника с электрошокером с посетителем торгового центра. Запись 24 февраля публикует портал «Мегаполис».
По словам автора, видео она сняла в ТРЦ «Прибалтийский» на Ленинском проспекте, 49, накануне вечером. На кадрах мужчина в форме охранника подходит к компании, которая сидит у лифтов, что-то говорит одному из молодых людей и подносит к нему электрошокер. Раздаётся характерный звук, юноша хватается за ногу и отскакивает.
Женщина уточняет, что так охрана якобы гоняет подростков, которые заходят греться. В полицию уже сообщили о случившемся, говорит она.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД. В «Прибалтийском» на вопрос о применении шокера охранником ТЦ ответили коротким: «Без комментариев».