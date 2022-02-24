В ТЦ «Прибалтийский» отказались комментировать видео с использованием шокера против юного посетителя

По словам автора, видео она сняла в ТРЦ «Прибалтийский» на Ленинском проспекте, 49, накануне вечером. На кадрах мужчина в форме охранника подходит к компании, которая сидит у лифтов, что-то говорит одному из молодых людей и подносит к нему электрошокер. Раздаётся характерный звук, юноша хватается за ногу и отскакивает.



Женщина уточняет, что так охрана якобы гоняет подростков, которые заходят греться. В полицию уже сообщили о случившемся, говорит она.

