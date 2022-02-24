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В ТЦ «Прибалтийский» отказались комментировать видео с использованием шокера против юного посетителя

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Петербурженка запечатлела на видео общение охранника с электрошокером с посетителем торгового центра. Запись 24 февраля публикует портал «Мегаполис».

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

По словам автора, видео она сняла в ТРЦ «Прибалтийский» на Ленинском проспекте, 49, накануне вечером. На кадрах мужчина в форме охранника подходит к компании, которая сидит у лифтов, что-то говорит одному из молодых людей и подносит к нему электрошокер. Раздаётся характерный звук, юноша хватается за ногу и отскакивает.

Женщина уточняет, что так охрана якобы гоняет подростков, которые заходят греться. В полицию уже сообщили о случившемся, говорит она.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД. В «Прибалтийском» на вопрос о применении шокера охранником ТЦ ответили коротким: «Без комментариев».

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Комментарии (4)

Иван 2пырьев
да он его не щелкнул, просто пригрозил.
А эти юные тиктокеры чего только не творят
А13579
Опять Бородач…
ДЮрьевич
Так может он украинец? А наши доблестные органы направляют его таким образом на правильный путь?! Не все же этим органам взятки брать, иногда надо и президента РФ слушать
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