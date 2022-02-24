Пассажиру Пулково выставили счёт за дебош на трапе. На рейс в Доминикану он рвался, бросаясь виски

С боем прорывавшийся на рейс в Доминикану житель Петербурга не попал на побережье Атлантического океана, но судимости всё же избежал. Теперь с него причитается.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 24 февраля, два дня назад Московский районный суд прекратил уголовное дело Алексея Половинкина, дебоширившего в Пулково в конце декабря.
Мужчина рассчитывал встретить Новый год в Доминикане, вылет был запланирован за полночь. Отдыхать Половинкин, судя по всему, начал уже в аэропорту. Когда пассажиров пригласили на посадку, мужчина был уже нетрезв. Увидевший его бортпроводник оценил состояние и загородил проход в самолёт, но путешественник решил не сдаваться.
По материалам дела, сначала в сотрудника авиакомпании Azur air полетели оскорбления, потом пакет с 0,25 виски и 0,5 лимонада, затем кулак. Удар пришёлся бортпроводнику в челюсть.
Половинкину вменили уголовное хулиганство и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Следователь учёл незапятнанное прошлое и попросил суд прекратить дело, назначив фигуранту судебный штраф. Возражений не последовало.
«Раскаивается в содеянном, добровольно загладил причиненный преступлением вред, на учетах не состоит», — охарактеризовали подсудимого. В качестве наказания ему назначили 20 тысяч штрафа.