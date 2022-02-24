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Пассажиру Пулково выставили счёт за дебош на трапе. На рейс в Доминикану он рвался, бросаясь виски

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С боем прорывавшийся на рейс в Доминикану житель Петербурга не попал на побережье Атлантического океана, но судимости всё же избежал. Теперь с него причитается.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 24 февраля, два дня назад Московский районный суд прекратил уголовное дело Алексея Половинкина, дебоширившего в Пулково в конце декабря.

Мужчина рассчитывал встретить Новый год в Доминикане, вылет был запланирован за полночь. Отдыхать Половинкин, судя по всему, начал уже в аэропорту. Когда пассажиров пригласили на посадку, мужчина был уже нетрезв. Увидевший его бортпроводник оценил состояние и загородил проход в самолёт, но путешественник решил не сдаваться.

По материалам дела, сначала в сотрудника авиакомпании Azur air полетели оскорбления, потом пакет с 0,25 виски и 0,5 лимонада, затем кулак. Удар пришёлся бортпроводнику в челюсть.

Половинкину вменили уголовное хулиганство и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Следователь учёл незапятнанное прошлое и попросил суд прекратить дело, назначив фигуранту судебный штраф. Возражений не последовало.

«Раскаивается в содеянном, добровольно загладил причиненный преступлением вред, на учетах не состоит», — охарактеризовали подсудимого. В качестве наказания ему назначили 20 тысяч штрафа.

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Комментарии (3)

Денеб
Вот почему я не летаю в Доминикну...... Провести 14х2 часов полёта вот с ТАКИМИ.... никакой отдых не окупится........
267081996
в штрафбат и на передовую!
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