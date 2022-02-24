Пассажиру Пулково выставили счёт за дебош на трапе. На рейс в Доминикану он рвался, бросаясь виски

С боем прорывавшийся на рейс в Доминикану житель Петербурга не попал на побережье Атлантического океана, но судимости всё же избежал. Теперь с него причитается.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 24 февраля, два дня назад Московский районный суд прекратил уголовное дело Алексея Половинкина, дебоширившего в Пулково в конце декабря.



Мужчина рассчитывал встретить Новый год в Доминикане, вылет был запланирован за полночь. Отдыхать Половинкин, судя по всему, начал уже в аэропорту. Когда пассажиров пригласили на посадку, мужчина был уже нетрезв. Увидевший его бортпроводник оценил состояние и загородил проход в самолёт, но путешественник решил не сдаваться.

