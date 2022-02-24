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Дуров: В Telegram периодические краткосрочные перебои из-за ситуации на Украине

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Основатель мессенджера Telegram заявил о сбоях в работе сервиса.

«Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram», — написал 24 февраля Павел Дуров в своем канале.

По его словам, в компании делают «все возможное», чтобы сохранить работоспособность мессенджера.

Дуров отметил, что в нынешний ситуации пользователи нуждаются в надежной связи с близкими.

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