Дуров: В Telegram периодические краткосрочные перебои из-за ситуации на Украине

Основатель мессенджера Telegram заявил о сбоях в работе сервиса.
«Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram», — написал 24 февраля Павел Дуров в своем канале.
По его словам, в компании делают «все возможное», чтобы сохранить работоспособность мессенджера.
Дуров отметил, что в нынешний ситуации пользователи нуждаются в надежной связи с близкими.