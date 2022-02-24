«Я не бессмертный кощей». Группе «витязя в патриотической шкуре» в горсуде запросили сроки за убийства и похищения бизнесменов

Гособвинение запросило четверым участникам группы по самому черному делу последних лет серьезные сроки, а одному еще и лечение у психиатра.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 24 февраля, бывшему сотруднику отряда специального назначения «Витязь» Михаилу Спиридонову и трем его подельникам, Баюрову, Кагало и Левандовскому, вменялось три убийства и два похищения бизнесменов. Жертв до получения выкупа держали в подвале дома в Сестрорецке на цепи, а потом жестоко убивали.

После того, как присяжные единодушно вынесли обвинительный вердикт, прокурор попросил назначить наказание:



Спиридонову — в виде лишения свободы сроком на 24 года в ИК строгого режима;

Баюрову — в виде лишения свободы сроком на 18 лет в ИК строгого режима;

Кагало — в виде лишения свободы сроком на 8 лет; по совокупности приговоров — 10 лет в ИК строгого режима, а также принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях (в условиях колонии);

Левандовскому — в виде лишения свободы сроком на 12 лет; по совокупности приговоров — 22 года в ИК строгого режима со штрафом в размере 400 000 рублей.

В последнем слове подсудимые просили прощения и говорили о слабом здоровье. Так, Левандовский заявил, что «не является бессмертным кощеем», и просил назначить соразмерное содеянному наказание. Правда, не то, что просил прокурор.

На здоровье подсудимых просили обратить внимание суд и защитники. Так, адвокат Баюрова заявлял, что у его доверителя самое тяжелое из всех подсудимых состояние здоровья. И с учетом состояния здоровья, а также признательной позиции требовал назначить минимальное наказание.

