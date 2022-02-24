FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
80.42р90.88р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Автомобиль на перекрестке Садовой и Вознесенского влетел в дом

0
Печать

Легковой автомобиль вылетел на тротуар в Адмиралтейском районе Петербурга 24 февраля. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 11:20 на пересечении Садовой улицы и Вознесенского проспекта автомобиль Volkswagen протаранил металлическое ограждение проезжей части. Пострадавших в ДТП нет.

По данным очевидцев, машина снесла фрагмент ограждения и врезалась в угол дома. Обломки автомобиля и сбитая секция забора все еще лежат на месте ДТП.

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Движение на перекрестке Садовой и Вознесенского, по данным «Яндекс.Пробок», затруднено, но уже вряд ли из-за аварии.

ПоделитьсяПоделиться
Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний