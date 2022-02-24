Автомобиль на перекрестке Садовой и Вознесенского влетел в дом

Легковой автомобиль вылетел на тротуар в Адмиралтейском районе Петербурга 24 февраля. К счастью, обошлось без серьезных последствий.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 11:20 на пересечении Садовой улицы и Вознесенского проспекта автомобиль Volkswagen протаранил металлическое ограждение проезжей части. Пострадавших в ДТП нет.

По данным очевидцев, машина снесла фрагмент ограждения и врезалась в угол дома. Обломки автомобиля и сбитая секция забора все еще лежат на месте ДТП.