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Число госпитализированных с коронавирусом в Петербурге немного снизилось, на ИВЛ — увеличилось

За последние сутки в инфекционные стационары Петербурга доставлены 411 пациентов, выписали 639 человек. Из 9 407 коек, развернутых для пациентов с коронавирусом, заняты 7 450. Число госпитализаций сократилось в сравнении с 23 февраля — вчера в больницы поступили 449 человек.

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В ежедневной эпидемиологической справке оперштаба от 24 февраля сказано, что в инфекционных стационарах Петербурга с COVID-19 и пневмониями сейчас лечатся 7 450 больных. Из 608 пациентов, находящихся сейчас в реанимациях, 310 — на ИВЛ. 79 человек умерли. 736 человек проходят лечение во временных инфекционных госпиталях «Ленэкспо» и «Заря».

Всего за сутки зарегистрировано 8 742 заболевших. 6 591 выздоровели. На дому лечатся 106 402 человека, 105 287 из них получают бесплатные лекарства.

По данным оперштаба на 24 февраля, привились 3 158 петербуржцев (222 — дети), общее числопривитых достигло 2 985 058, среди них — 623 ребенка. В запасе — 639 313 доз вакцины.

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