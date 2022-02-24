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Поезд Петербург - Севастополь сбил бессознательного пешехода в Колпино

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Мужчина получил тяжёлые травмы на железной дороге в Колпинском районе Петербурга. По данным полиции, сначала он ударился головой, а потом попал под поезд.

Как сообщает Управление на транспорте МВД по Северо-Западу 24 февраля, 38-летнего жителя Ленинградской области с многочисленными травмами скорая увезла с 23-го км десятого пикета возле станции Ижорский завод. На пути у поезда Петербург - Севастополь он оказался в половине шестого часа вечера 22 февраля.

«Мужчина решил перейти железнодорожные пути в неположенном месте. Спрыгнул с платформы, поскользнулся и упал на рельсы. В этот момент пострадавший потерял сознание», - рассказали в ведомстве.

В полиции уточняют, что машинист сигналил, применил экстренное торможение, но расстояние до мужчины было слишком маленьким - избежать столкновения не удалось.

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