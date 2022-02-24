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Глава Renault пригрозил остановкой российских автозаводов из-за нехватки запчастей, в том числе принадлежащего ему АвтоВАЗа

Глава Renault Group Лука де Мео заявил, что одним из следствий западных санкций против России может стать запрет на поставку автокомпонентов. Из-за этого российские заводы могут встать.

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Нестабильная геополитическая ситуация на фоне украинского кризиса может привести к остановкам автомобильного производства в России, в том числе на АвтоВАЗе и заводе Renault, рассказал в интервью Financial Times Лука де Мео.

Он предрек, что вслед за финансовыми санкциями на Россию может быть наложен запрет на поставку важных автокомпонентов.

По словам главы Renault, его компания изучает альтернативные цепочки поставок компонентов для своих предприятий в России.

На сегодняшний день АвтоВАЗ, который контролируется Renault Group, до 20 % комплектующих получает из-за границы. Потеря этих поставок заставит остановить производство.

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Комментарии (15)

blackcatwhitecat
О чудный новый мир!
266129085
надо вернуть на конвеер ваз классику на карбюраторе, отличная машина и полное импортозамещение.
266159985
Ну уот и усё!Веста на 90 % состоит из импортных комплектующих.Весты либо не будет совсем или она будет стоить 3 ляма)Ходите граждане пешком)
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