Глава Renault пригрозил остановкой российских автозаводов из-за нехватки запчастей, в том числе принадлежащего ему АвтоВАЗа

Нестабильная геополитическая ситуация на фоне украинского кризиса может привести к остановкам автомобильного производства в России, в том числе на АвтоВАЗе и заводе Renault, рассказал в интервью Financial Times Лука де Мео.



Он предрек, что вслед за финансовыми санкциями на Россию может быть наложен запрет на поставку важных автокомпонентов.

По словам главы Renault, его компания изучает альтернативные цепочки поставок компонентов для своих предприятий в России.



На сегодняшний день АвтоВАЗ, который контролируется Renault Group, до 20 % комплектующих получает из-за границы. Потеря этих поставок заставит остановить производство.

