После пожара у ТЭЦ на юге Петербурга пришлось тушить подстанцию в том же районе

Пламя вспыхнуло на трансформаторной подстанции в Кировском районе Петербурга 24 февраля. Пожарные работы длились больше часа.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на проспекте Ветеранов у дома №36 поступил немногим позже десяти часов утра. На место направили 15 пожарных в составе трёх расчётов.



Загорелась трансформаторная подстанция, огонь охватил площадь в шесть квадратных метров. Его потушили, расчёты разъехались в 11:20.



«Сведения о пострадавших не поступали», - уточнили в ведомстве.

