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После пожара у ТЭЦ на юге Петербурга пришлось тушить подстанцию в том же районе

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Пламя вспыхнуло на трансформаторной подстанции в Кировском районе Петербурга 24 февраля. Пожарные работы длились больше часа.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на проспекте Ветеранов у дома №36 поступил немногим позже десяти часов утра. На место направили 15 пожарных в составе трёх расчётов.

Загорелась трансформаторная подстанция, огонь охватил площадь в шесть квадратных метров. Его потушили, расчёты разъехались в 11:20.

«Сведения о пострадавших не поступали», - уточнили в ведомстве.

Утром четверга пожар тушили у ТЭЦ в Кировском районе Петербурга.

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