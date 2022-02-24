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Московская биржа запустила дискретный аукцион из-за падения акций

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Московская биржа перевела торги в режим дискретного аукциона утром 24 февраля. Он заменяет приостановку торгов.

Режим вводится, если цена бумаг, входящих в индекс Мосбиржи, меняется на 20 % и держится на этом уровне в течение 10 минут.

Коротко о состоянии российского рынка: индекс Мосбиржи обрушился почти на 30 %, РТС — на 35 %. «Газпром» падает на 40 %, ВТБ — на 37 %, Сбербанк — на 28 %.

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