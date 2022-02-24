Московская биржа запустила дискретный аукцион из-за падения акций

Московская биржа перевела торги в режим дискретного аукциона утром 24 февраля. Он заменяет приостановку торгов.

Режим вводится, если цена бумаг, входящих в индекс Мосбиржи, меняется на 20 % и держится на этом уровне в течение 10 минут.