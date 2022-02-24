Капучинатор и робот для мытья окон: что еще стоит купить на распродаже в интернете

В этой подборке вы наверняка найдете то, о чем давно мечтали Фото: depositphotos.com Поделиться Поделиться







До весны осталось дотерпеть ну самую малость! А до утра 26 февраля проходит распродажа с мегаскидками до 90%. Мы собрали топ крутых товаров, на которые стоит обратить внимание.

Кофемашина с капучинатором (скидка 81% и быстрая доставка)

Кофемашина Zhoutu — незаменимый девайс для любителей ароматного эспрессо, нежного капучино и бодрящего айс-кофе. Включение-выключение кофемашины, а также выбор напитка осуществляется всего одним нажатием на кнопку. В комплекте вы получите съемный капучинатор, два фильтра и мерную ложку — всё необходимое для приготовления идеального напитка, как в любимой кофейне. Сейчас девайс продается с огромной скидкой и экспресс-доставкой. Надо брать!

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Что пишут в отзывах: «Кофемашина пришла быстро. Очень классная: готовит замечательный кофе, панель управления понятная, а капучинатор вообще супер. Очень рекомендую».

Суперудобная магнитная полка со скидкой 74%

Спасение для тех, кто уже отчаялся разместить все нужные вещи в маленькой кухне или ванной комнате. Магнитная полка, которая крепится на боковую стенку холодильника, стиральной машины или посудомойки, существенно экономит место и, что важно, выглядит стильно и современно. Вы можете хранить на ней специи, масла, бумажные полотенца, полиэтиленовые пакеты, прихватки и другие мелкие, но очень важные вещи. Выдерживает до 10 кг веса.

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Что пишут в отзывах: «Продавец практически мгновенно отправил заказ. Товар отличного качества. Держится очень крепко. Я очень довольна. Смотрится полочка супер. Это одно из лучших приобретений на "Али"».

Масло для роста волос, которое действительно работает

Судя по отзывам, это масло способно предотвратить выпадение волос и стимулировать рост новых. Вы можете использовать его соло или добавить несколько капель в шампунь, кондиционер или маску. В состав входят масла макадамии, примулы вечерней, а также аргановое. Сейчас средство продается со скидкой 71%, действует экспресс-доставка.

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Что пишут в отзывах: «Эффект чувствую после первого мытья головы. Добавляла несколько капель и в шампунь, и в маску — ощущается небольшое тепло у корней».

Классные смарт-часы

Стильные смарт-часы во влагозащищенном корпусе умеют подсчитывать пройденные шаги и сожженные калории, показывают уведомления о новых сообщениях в мессенджерах, присылают напоминания о важных встречах, будят по утрам и мониторят сердечный ритм. Отличная альтернатива дорогим брендовым гаджетам, которая сейчас продается с мегаскидкой 93%! Вы можете выбрать любой из двух ремешков — спортивный силиконовый или более строгий металлический.

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Что пишут в отзывах: «Часики супер, рекомендую! Продавец доставил товар раньше срока, всё замечательно».

Утягивающее белье со скидкой 75%

«Волшебные» трусики, которые моментально «подберут» живот и приподнимут ягодицы. Идеальный вариант для важного выхода в облегающем платье. Главное преимущество этой модели — сочетание ощутимого утягивания и отсутствие какого-либо дискомфорта. Вы можете выбрать любой из трех цветов — бежевый, белый или черный.

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Что пишут в отзывах: «Хорошее качество. На бедра 92 см и талию 85 см размер M сел отлично. Живот в них плоский абсолютно».

Робот для мытья окон (супервысокий рейтинг)

Если хотите, чтобы ваши окна сияли чистотой, закажите мойщик LimbaBean. Он очистит не только стекла, но и натрет до блеска кафель и паркет. В комплекте с девайсом вы получите страховочный трос (робот и без него отлично держится на вертикальных поверхностях, но с тросом вам будет спокойнее), пульт дистанционного управления, салфетки из микрофибры и удлинитель. Сейчас топовый робот (его рейтинг 4,9 из 5) продается со скидкой 62%.

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Что пишут в отзывах: «Робот бомбический! Чистит идеально, разводы оставляет только на очень грязных стеклах. Использую его и для больших зеркал». Очень красивое постельное белье с доставкой из России

Постельное белье из бязи представлено в двух размерах — полутораспальном и «евро». Этот красивый комплект сейчас продается со скидкой 75%. Белье хранится на российском складе, поэтому доставят его за считаные дни. Покупатели хвалят отличное качество материала и пошива.

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Что пишут в отзывах: «Постельное белье хорошего качества. Все кнопки на месте. Во время стирки вода не окрасилась. Доставка быстрая».

Отличный блендер со скидкой 71%

Ищете мощный блендер, который не сломается после трех использований? Обратите внимание на кухонный девайс со стандартным набором прочных пластиковых чаш и насадок из нержавеющей стали, который сейчас продается с мегаскидкой 71%. С его помощью вы быстро приготовите смузи, взобьете яйца в пышную пену, измельчите мясо и овощи. Главное преимущество блендера — очень быстрая работа: 5 литров кабачковой икры можно сделать всего за минуту!

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Что пишут в отзывах: «Всё супер! Я в восторге! Блендер не шумный, есть две кнопки скорости. При нажатии на них включается подсветка. Делал кабачковую икру — 5 литров за минуту. Просто класс! Продавцу и его команде спасибо. 5 звезд. Рекомендую».

Стильный ремень со скидкой 80%

Отличный ремень из экокожи с круглой пряжкой, который можно носить как со строгими брюками, так и с джинсами или юбкой в стиле гранж. Очень мягкий, не «дубовый». Продавец предлагает 4 цвета ремня — черный, белый, красный и коричневый — и 2 цвета фурнитуры: золотистый и серебристый. Сейчас ремень стоит меньше 200 рублей.

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Что пишут в отзывах: «Цвет такой же, как на фотографии. Я осталась довольна. Качество за такую цену отличное. Надеюсь, ремень прослужит долго».

Беспроводные наушники с кейсом-фонариком

Универсальный подарок себе и близким на любой праздник. Наушники-«капельки» находятся в стильном глянцевом кейсе, на крышке которого отображается уровень заряда. Играют они чисто и басисто. Функция шумоподавления помогает не отвлекаться на посторонние звуки. А встроенный в кейс фонарик пригодится, если необходимо найти нужную вещь в полной темноте. Сейчас классные наушники продаются со скидкой 87% — надо брать!

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Что пишут в отзывах: «Наушники отличные! Пользуюсь ими уже месяц, и они ни разу не подвели. Звучание хорошее, из ушей не выпадают, связываются со смартфоном быстро. Заряжаются 1,5 часа».

Органайзер для нижнего белья (хит продаж)

Этот органайзер заказали больше 28 тысяч раз! В нем удобно хранить не только нижнее белье, но и шарфы с шапками и перчатками, а также галстуки. Компактные коробки с разделителями изготовлены из нейлона, поэтому не боятся воды и мыла — вы можете постирать их при необходимости, и органайзеры не изменят свою форму и цвет. Новые пользователи AliExpress могут купить товар со скидкой 62%.

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Что пишут в отзывах: «Качество товара хорошее. Прошито всё аккуратно, без торчащих ниток. Перед применением рекомендуется постирать. С продавцом не общался. Жене очень понравился заказ. Рекомендую к покупке 100%, особенно тем, кто любит порядок».

Миостимулятор для идеальной фигуры

Пользователи AliExpress называют этот миостимулятор «ленивым» тренажером. Он помогает поддерживать тело в тонусе и даже борется с целлюлитом. Тренажер воздействует на различные группы мышц с помощью электрических импульсов, благодаря чему они сокращаются и укрепляются — то что нужно перед пляжным сезоном. Сейчас девайс продается со скидкой 61%.

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Что пишут в отзывах: «Штука рабочая. Проверила в использовании — результаты очень хорошие. Советую продавца и сам товар!»

Уверены, даже если вам не приглянулось ничего из нашей подборки, у вас теперь есть куча идей, что подарить на 8 Марта. Подсмотреть другие идеи подарков для подруг, одноклассниц или мамы с бабушкой можно на специальном лендинге товаров для красоты.

