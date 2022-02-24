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Дорогу между Агалатово и Сертолово в сторону «Сортавалы» отремонтируют

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Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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Дорожные службы Ленинградской области летом планируют завершить ремонт дороги между Агалатово и Сертолово.

Как сообщает 24 февраля пресс-служба дорожного комитета, 7-километровый участок, проходящий через деревню Сарженку и несколько коттеджных поселков, будет обновлён в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Работы начались в прошлом году. На 3-километровом отрезке между Агалатово и федеральной трассой А-121 «Сортавала» уложили усиленный асфальтобетон, поскольку магистраль испытывает высокую транспортную нагрузку. Покрытие разработано по методу объёмного проектирования: смесь и вяжущий компонент подбираются исходя из интенсивности движения и климатических особенностей региона.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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Фото: Дорожный комитет Ленобласти
Фото: Дорожный комитет Ленобласти

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году во Всеволожском районе запланированы ремонты трасс между Кудрово и Колтушами, Юкками и Кузьмолово. Также будут обновлены участки подъезда к Коккорево (порядка четырех километров вдоль Ладожского озера) и трассы станция Магнитная — поселок имени Морозова (19 километров от Щеглово до бывшего «Северного полукольца»).

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