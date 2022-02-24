Дорогу между Агалатово и Сертолово в сторону «Сортавалы» отремонтируют

Дорожные службы Ленинградской области летом планируют завершить ремонт дороги между Агалатово и Сертолово.



Как сообщает 24 февраля пресс-служба дорожного комитета, 7-километровый участок, проходящий через деревню Сарженку и несколько коттеджных поселков, будет обновлён в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



Работы начались в прошлом году. На 3-километровом отрезке между Агалатово и федеральной трассой А-121 «Сортавала» уложили усиленный асфальтобетон, поскольку магистраль испытывает высокую транспортную нагрузку. Покрытие разработано по методу объёмного проектирования: смесь и вяжущий компонент подбираются исходя из интенсивности движения и климатических особенностей региона.

