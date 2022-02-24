Пиотровский: Теннисный турнир St. Petersburg Open продолжится и станет еще престижнее

Мужской теннисный турнир St. Petersburg Open продолжит свое существование, но изменится его статус и даты проведения. Об этом 24 февраля заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.



«Организатор международного теннисного турнира St. Petersburg Open совместно с ATP ведет переговоры о получении нового статуса и приобретении права на турнир ATP 500 или ATP 1000. Прошлый, юбилейный 25-й турнир успешно доказал, что мы способны проводить соревнования высочайшего уровня. Соответственно, при изменении статуса организаторы не могли сохранить за собой лицензию турнира ATP 250 и передали ее коллегам в Казахстане. Вместе с повышением уровня петербургский турнир изменит и даты проведения», — заявил Пиотровский.

