Пиотровский: Теннисный турнир St. Petersburg Open продолжится и станет еще престижнее

Мужской теннисный турнир St. Petersburg Open продолжит свое существование, но изменится его статус и даты проведения. Об этом 24 февраля заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.
«Организатор международного теннисного турнира St. Petersburg Open совместно с ATP ведет переговоры о получении нового статуса и приобретении права на турнир ATP 500 или ATP 1000. Прошлый, юбилейный
Ранее стало известно, что петербургский теннисный турнир теперь будет проводиться в Нур-Султане. Причина переноса при этом не указывалась. Турнир запланирован на 19–25 сентября.