FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +1
80.42р90.88р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Пиотровский: Теннисный турнир St. Petersburg Open продолжится и станет еще престижнее

4
Печать

Мужской теннисный турнир St. Petersburg Open продолжит свое существование, но изменится его статус и даты проведения. Об этом 24 февраля заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

«Организатор международного теннисного турнира St. Petersburg Open совместно с ATP ведет переговоры о получении нового статуса и приобретении права на турнир ATP 500 или ATP 1000. Прошлый, юбилейный 25-й турнир успешно доказал, что мы способны проводить соревнования высочайшего уровня. Соответственно, при изменении статуса организаторы не могли сохранить за собой лицензию турнира ATP 250 и передали ее коллегам в Казахстане. Вместе с повышением уровня петербургский турнир изменит и даты проведения», — заявил Пиотровский.

Ранее стало известно, что петербургский теннисный турнир теперь будет проводиться в Нур-Султане. Причина переноса при этом не указывалась. Турнир запланирован на 19–25 сентября.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

263867771
не продолжится и не станет. Всё.
Эд Хэммет
Странно. Про Нур-султанскую НДР пока не слышно было. Или уже и там войсковая операция по принуждению к миру началась?
Клаустрофобик
Только спортсмены там будут с ЛНР с ДНР и острова Науру.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний