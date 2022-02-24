Петербуржец воспользовался BlaBlaCar и угодил на полицейское задержание. Его водителю было что скрывать

КОНи задержали водителя с запасом наркотиков на трассе в Кировском районе Ленинградской области. Билеты в первый ряд получил случайный попутчик из Петербурга.
ВАЗ-2121 оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами ДПС остановили накануне на 42 км трассы «Кола», стало известно «Фонтанке» 24 февраля. Машину тормозили с пониманием того, что там может быть. Подозрения оправдались.
У 34-летнего водителя изъяли несколько полиэтиленовых пакетиков. Экспертиза подтвердила, что в одном были полтора грамма наркотической травы, в другом — без малого 300 граммов так называемого дизайнерского наркотика. Остальные находки ещё ждёт проверка.
«В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу.
По данным «Фонтанки», кроме водителя, в автомобиле ехал его 28-летний знакомый и 27-летний житель Петербурга. Последнего шофёр с приятелем взяли попутчиком через сервис BlaBlaCar.