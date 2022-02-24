Петербуржец воспользовался BlaBlaCar и угодил на полицейское задержание. Его водителю было что скрывать

КОНи задержали водителя с запасом наркотиков на трассе в Кировском районе Ленинградской области. Билеты в первый ряд получил случайный попутчик из Петербурга.



ВАЗ-2121 оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами ДПС остановили накануне на 42 км трассы «Кола», стало известно «Фонтанке» 24 февраля. Машину тормозили с пониманием того, что там может быть. Подозрения оправдались.



У 34-летнего водителя изъяли несколько полиэтиленовых пакетиков. Экспертиза подтвердила, что в одном были полтора грамма наркотической травы, в другом — без малого 300 граммов так называемого дизайнерского наркотика. Остальные находки ещё ждёт проверка.

