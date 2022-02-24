Петербург держится в лидерах по суточной заболеваемости ковидом. Но количество случаев снижается

Петербург продолжает лидировать по суточной заболеваемости, выявлено 8 742 инфицированных (накануне говорилось о 9 794 ), вылечились 6 591 , а летальную статистику пополнили 79 человек. В Ленобласти за сутки заболели 1 175 человек.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 15 928 568 случаев ковида.

