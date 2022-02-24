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Петербург держится в лидерах по суточной заболеваемости ковидом. Но количество случаев снижается

За последние сутки в России выявлено 132 998 случаев COVID-19. Об этом говорится 24 февраля в сообщении оперштаба.

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Выздоровели за минувшие 24 часа 136 433 человека. Скончались 762. Накануне число новых заболевших составляло 137 642.

Фото: «Стопкоронавирус.рф»
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Петербург продолжает лидировать по суточной заболеваемости, выявлено 8 742 инфицированных (накануне говорилось о 9 794), вылечились 6 591, а летальную статистику пополнили 79 человек. В Ленобласти за сутки заболели 1 175 человек.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 15 928 568 случаев ковида.

Фото: «Стопкоронавирус.рф»

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Комментарии (6)

Matraskin
Странно это читать, врачи поликлиник, дежурные врачи при вызове на дом приходят очень неспешно, слушают легкие и при температуре ниже 37.5 не хотят делать тест на ковид, прописывают антибиотики. Человек выходит на работу, ходит в магазины, особенно пенсионеры, а когда ситуация со здоровьем не меняется - платно сам сдает тест (часто по требованию родственников) - и получает положительный результат. Опаньки. Но официально он не болеет ковидом. У него ОРЗ или пневмония....
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То туда то сюда. фонтанка достала.
teodor
какой ковид, война же
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