Выздоровели за минувшие 24 часа
Петербург продолжает лидировать по суточной заболеваемости, выявлено
Всего с начала пандемии в России зафиксировано
Петербург держится в лидерах по суточной заболеваемости ковидом. Но количество случаев снижается
За последние сутки в России выявлено
Выздоровели за минувшие 24 часа
Петербург продолжает лидировать по суточной заболеваемости, выявлено
Всего с начала пандемии в России зафиксировано
18 февраля 2022, 11:29Петербург лидирует по суточной заболеваемости ковидом: заразившихся вдвое больше, чем в Москве
02 февраля 2022, 11:53Рекорд каждый день. Суточная заболеваемость коронавирусом в РФ взлетела до невиданных ранее 140 тысяч
09 февраля 2022, 09:29Количество зараженных ковидом в мире превысило 400 миллионов человек
16 января 2022, 11:21Число заражений ковидом в Петербурге подскочило вдвое за 4 дня. Достигнут максимум с начала пандемии
13 декабря 2021, 11:53Число заболевших ковидом в Петербурге впервые за две недели упало ниже 2000
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