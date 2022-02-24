Охранника и неработающего задержали в Петербурге: один обещал взорвать офисы мобильного оператора, второй — электростанцию

Звонок в колл-центр Теле-2 Ростовской области поступил около семи вечера накануне, стало известно «Фонтанке» 24 февраля. Мужчина назвал свои ФИО и сообщил, что заложил бомбы в офисах оператора в Петербурге и расстреляет сотрудников. Пока полицейские осматривали 21 помещение, их коллеги во Фрунзенском районе вычислили телефонного террориста. Им оказался 38-летний охранник одного из ЧОПов Петербурга. Его задержали в квартире на Бухарестской улице.

В День защитника Отечества петербуржцы отправили полицию искать бомбы в офисах мобильного оператора и на электроподстанции.

Мужчину увезли в 7-й отдел полиции, где составили в отношении него протокол об употреблении наркотических средств.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Когда на юге Петербурга заканчивали работать с первым минером, в службу 112 поступил другой звонок — мужчина сообщал о том, что на электростанции в поселке Лисий Нос будет теракт. Однако уточнить оператору источник информации не смог.



ТЭЦ в Лисьем Носу осмотрели, но ничего взрывоопасного не нашли. А около часа ночи в квартире на улице Белы Куна задержали подозреваемого — 49-летнего неработающего, от которого пахло алкоголем. Мужчину увезли в 12-й отдел полиции, где составили протокол об административном правонарушении — «появлении в общественных местах в состоянии опьянения».



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

