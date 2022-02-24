У шавермы на Краснопутиловской забил фонтан, движение осложняет уборочная техника

Очевидцы сообщают о разливе воды на Краснопутиловской улице, который сильно осложнил движение по магистрали утром 24 февраля.

В пресс-службе Водоканала сообщили «Фонтанке», что информация о вытекании у дома 121 по Краснопутиловской улице поступила на горячую линию в семь утра.



Прибывшая на место бригада предприятия выяснила, что течь дал пожарный гидрант.



«В настоящее время специалисты Водоканала продолжают работы по локализации вытекания и отводу воды с проезжей части. Временно ограничено движение транспорта по 1 полосе движения», — сообщают в ГУПе.

