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У шавермы на Краснопутиловской забил фонтан, движение осложняет уборочная техника

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Пожарный гидрант досрочно начал сезон фонтанов в Московском районе.

Очевидцы сообщают о разливе воды на Краснопутиловской улице, который сильно осложнил движение по магистрали утром 24 февраля.

В пресс-службе Водоканала сообщили «Фонтанке», что информация о вытекании у дома 121 по Краснопутиловской улице поступила на горячую линию в семь утра.

Прибывшая на место бригада предприятия выяснила, что течь дал пожарный гидрант.

«В настоящее время специалисты Водоканала продолжают работы по локализации вытекания и отводу воды с проезжей части. Временно ограничено движение транспорта по 1 полосе движения», — сообщают в ГУПе.

На место направлена дополнительная уборочная техника.

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