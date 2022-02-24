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Автобус на Колпинском шоссе съехал в кювет и врезался в будку

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О серьёзной ночной аварии на Колпинском шоссе 24 февраля сообщают петербуржцы.

Столкнулись легковой автомобиль и автобус, пишут очевидцы в группе «Автолюбители Колпино» и «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

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По их словам, водитель легковушки начал разворот в неположенном месте, не убедившись в безопасности, и ему в борт врезался автобус. От удара автобус выкинуло на полосу встречного движения, а оттуда в канаву, где он затормозил о будку.

Водитель легковой машины доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии, отмечают очевидцы.

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