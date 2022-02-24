Сообщение о возгорании на Корабельной улице, 4, поступило в МЧС Петербурга в 8:23 утра, сообщает ведомство 24 февраля.
На площади в 60 квадратных метров в неэксплуатируемом здании горит мусор.
Сведения о пострадавших не поступали.
Пожар на территории ТЭЦ тушат на юге Петербурга
Шесть пожарных расчетов тушат огонь на территории ТЭЦ в Кировском районе Петербурга.
Сообщение о возгорании на Корабельной улице, 4, поступило в МЧС Петербурга в 8:23 утра, сообщает ведомство 24 февраля.
На площади в 60 квадратных метров в неэксплуатируемом здании горит мусор.
Сведения о пострадавших не поступали.
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