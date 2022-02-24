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Пожар на территории ТЭЦ тушат на юге Петербурга

Шесть пожарных расчетов тушат огонь на территории ТЭЦ в Кировском районе Петербурга.

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Сообщение о возгорании на Корабельной улице, 4, поступило в МЧС Петербурга в 8:23 утра, сообщает ведомство 24 февраля.

На площади в 60 квадратных метров в неэксплуатируемом здании горит мусор.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Комментарии (7)

266108100
У путина страна разваливается и бардак во всем, а он войнушки устраивает как ребёнок обиженный, которого ото всюду выгнали и не хотят с ним дружить.
VKuser466047967
Началось ? ))) И сюда ракеты долетели ? ))
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