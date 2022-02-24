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На Украине сообщили о двух потерянных населенных пунктах

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Украинские власти сообщили о первых двух потерянных населенных пунктах — речь идет о селах Меловое и Городище в Луганской области. Об этом заявили в МЧС страны.

Тем временем на подконтрольной Киеву части Луганской области объявлена всеобщая эвакуация местного населения.

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Комментарии (6)

Volf Messing
Декоммунизация Украины, судя по всему, ускорилась.
dragvs
Украина, обороняйся от зла…
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