Капуста опять дорожает, хотя, казалось, что дальше некуда. Годовая инфляция в РФ за неделю выросла до 8,84%

В лидерах подорожания — капуста. В целом по стране с 12 по 18 февраля она выросла в цене сразу на 2,6%. Кое-где в регионах рост превысил 10,8 % — это всего за одну неделю. Ранее именно капуста была главным драйвером продуктовой инфляции. За минувший год она подорожала в Петербурге сразу на 180 % год к году и казалось, что потенциал роста цен на нее исчерпан.

Кроме капусты, заметный рост цен Росстат насчитал в бананах и помидорах. Они также подорожали за неделю больше, чем на 2 %. В диапазоне 1–2 % в России выросли в цене морковь, свекла и огурцы. Чуть меньше — на 0,9% стала дороже сметана и шоколадные конфеты. Масло подорожало на 0,74%, чай — на 0,77%, мыло — на 0,79%.

Из непродовольственных товаров, рост цен на которые заметно ниже, чем на продукты, больше всех подорожали на прошлой неделе мужские футболки (0,56 %), женские гигиенические прокладки (0,54 %) и женские же колготки (0,53 %).

При этом самый большой рост цен за неделю в России Росстат отметил вовсе не овощах, а в туристических поездках в Турцию. Всего за семь дней февраля они подорожали одним махом на 6,85 %.



Если искать во всем этом позитив, то необходимо отметить, что с 12 по 18 февраля в России подешевели пылесосы (-0,73 %), пшено (-0,59 %), сухие корма для животных — не какие-то конкретно, а все в целом (-0,24 %) и свинина на кости (-0,19 %). Еще из хороших новостей — снижение цен на туалетную бумагу: почти незаметно невооруженным глазом, но все же есть — на 0,06 %.