«На iPhone, машину и презервативы». Лжеминер пообещал не взрывать ТЦ Петербурга за 10 тысяч евро

Полицейские Петербурга получили письмо с предупреждением о «минировании» во всех ТЦ города. Неизвестный пообещал череду взрывов еще в 19:00, однако что-то у него, очевидно, пошло не так.



Как стало известно «Фонтанке» 23 февраля, в сообщении адресант указал свой адрес во «ВКонтакте» и потребовал перечислить ему 10 тысяч евро через VK Pay. Мотивом поступка стало и желание славы — жизнь людей он менял на новость с упоминанием названия «террористической группировки».

Судя по записям на странице, указанной в сообщении лжеминера, в свободное время ее владелец предпочитает играть в Minecraft и смотреть видео из TikTok. Музыкальные композиции намекают на юный возраст: среди них можно найти современных рэперов.