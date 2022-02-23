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«На iPhone, машину и презервативы». Лжеминер пообещал не взрывать ТЦ Петербурга за 10 тысяч евро

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Полицейские Петербурга получили письмо с предупреждением о «минировании» во всех ТЦ города. Неизвестный пообещал череду взрывов еще в 19:00, однако что-то у него, очевидно, пошло не так.

Как стало известно «Фонтанке» 23 февраля, в сообщении адресант указал свой адрес во «ВКонтакте» и потребовал перечислить ему 10 тысяч евро через VK Pay. Мотивом поступка стало и желание славы — жизнь людей он менял на новость с упоминанием названия «террористической группировки».

Судя по записям на странице, указанной в сообщении лжеминера, в свободное время ее владелец предпочитает играть в Minecraft и смотреть видео из TikTok. Музыкальные композиции намекают на юный возраст: среди них можно найти современных рэперов.

На вопрос корреспондента о том, зачем ему потребовалась такая большая сумма, тот ответил: «Мне надо девушке купить iPhone, машину и подарок». Позже романтик добавил: «Ну и еще на презервативы, чтобы спиногрызы не появились».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

W Bons
за 10 штук что можно купить ?
266410437
10000 евро, это сейчас на Ладу Весту вроде только хватит. Странный телефонист какой-то.
Дежурный врач
Клаустрофобик?...
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