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Во Всеволожске неизвестные «поиграли в мафию» с местным жителем. Стрельба закончилась ссадинами для мужчины

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Во Всеволожске произошла история с мафиозным налетом, но нелепым исполнением. Подробности 23 февраля излагает 47news.

По данным издания, накануне вечером неизвестный позвонил 35-летнему водителю компании «Петрович» и потребовал выйти на улицу. Около своего дома на Колхозной улице тот встретил мужчину, который представился Даниилом и потребовал 40 тысяч рублей. Ускорить процесс нелепо попытался его напарник.

Сообщник бодро направился в сторону гражданина и принялся стрелять в него из пистолета, однако местный житель не проронил ни звука — скорее удивился. Оба горе-преступника прыгнули в машину и скрылись.

Позже в травмпункте врачи диагностировали у пострадавшего не огнестрельные раны, но сильные ссадины груди, живота и колена. Похоже, настоящие «стволы» злоумышленники найти не сумели.

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