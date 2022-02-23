Во Всеволожске неизвестные «поиграли в мафию» с местным жителем. Стрельба закончилась ссадинами для мужчины

Во Всеволожске произошла история с мафиозным налетом, но нелепым исполнением. Подробности 23 февраля излагает 47news.



По данным издания, накануне вечером неизвестный позвонил 35-летнему водителю компании «Петрович» и потребовал выйти на улицу. Около своего дома на Колхозной улице тот встретил мужчину, который представился Даниилом и потребовал 40 тысяч рублей. Ускорить процесс нелепо попытался его напарник.



Сообщник бодро направился в сторону гражданина и принялся стрелять в него из пистолета, однако местный житель не проронил ни звука — скорее удивился. Оба горе-преступника прыгнули в машину и скрылись.

