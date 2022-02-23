Президент Польши: Новые санкции могут заблокировать возможность путешествий для россиян

Президент Польши Анджей Дуда не исключил, что в будущем санкции сделают невозможными путешествия россиян в его страну.
«К сожалению, санкции должны быть очень мощными. Я, как сосед России, ведь Польша граничит с Калининградской областью, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые, например, заблокируют возможности путешествий гражданам России. А если Путин и дальше будет вести себя так же, то эти шаги будут неминуемы», — подчеркнул Дуда 23 февраля в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент Польши добавил, что РФ, по его мнению, представляет угрозу всему региону: «Россия уже несколько раз нападала на другие страны. А на нее никто. Нет сомнений, кто здесь агрессор».