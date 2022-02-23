Президент Польши: Новые санкции могут заблокировать возможность путешествий для россиян

Похоже это очередной намек на то, что Евросоюз может на этот раз пойти очень далеко в плане ограничений. Не стоит писать что "Польша не особо и не нужна нам". Если такое решение будет, то закроют на въезд весь Евросоюз. Они и так два года живут без наших туристов из-за короны и, в целом, думаю, уже привыкли к этому, как раньше привыкли к запрету экспорта в Россию. Можно без этого прожить? В целом да. Но с пониманием того, что это всё плата за ошибки российских якобы политиков, возомнивших себя великими стратегами, а по факту никчемных и проваливших работу с Украиной еще в начале 2010-х.