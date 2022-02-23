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Президент Польши: Новые санкции могут заблокировать возможность путешествий для россиян

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Президент Польши Анджей Дуда не исключил, что в будущем санкции сделают невозможными путешествия россиян в его страну.

«К сожалению, санкции должны быть очень мощными. Я, как сосед России, ведь Польша граничит с Калининградской областью, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые, например, заблокируют возможности путешествий гражданам России. А если Путин и дальше будет вести себя так же, то эти шаги будут неминуемы», — подчеркнул Дуда 23 февраля в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Польши добавил, что РФ, по его мнению, представляет угрозу всему региону: «Россия уже несколько раз нападала на другие страны. А на нее никто. Нет сомнений, кто здесь агрессор».

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Комментарии (48)

BobCat2
Похоже это очередной намек на то, что Евросоюз может на этот раз пойти очень далеко в плане ограничений. Не стоит писать что "Польша не особо и не нужна нам". Если такое решение будет, то закроют на въезд весь Евросоюз. Они и так два года живут без наших туристов из-за короны и, в целом, думаю, уже привыкли к этому, как раньше привыкли к запрету экспорта в Россию. Можно без этого прожить? В целом да. Но с пониманием того, что это всё плата за ошибки российских якобы политиков, возомнивших себя великими стратегами, а по факту никчемных и проваливших работу с Украиной еще в начале 2010-х.
Селф
Ну это горе, конечно. А всю жизнь копил денег на отдых в польще, и тут такой облом( Опять придётся ехать в Таиланд.....
274428792
Запретить всем польским дальнобойщикам проезд по территории России.
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