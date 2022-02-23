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ВЦИОМ: Почти три четверти россиян поддержали признание независимости ДНР и ЛНР

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Почти три четверти россиян (73%) поддерживают решение президента страны Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 23 февраля.

Согласно результатам проведенного опроса, с действиями главы государства при этом скорее не согласны 16% жителей. Каждый десятый россиянин затруднился выразить свое мнение по этому поводу (11%).

Кроме того, большинство граждан (78%) заявили, что поддерживают решение президента о подписании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией, Донецкой и Луганской народными республиками. «Скорее не поддерживают» соглашения 14% россиян.

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Комментарии (46)

J.Yagn
А опрос за одни сутки успели провести? Или его до принятия решения делали?
maarks1909
как и ВЦИОМ здесь правду никто не напишет)))
Свободу Лёхе!
Начинаю понимать что такое.. деформация сознания.., это когда вот это Я, уже не Я совсем а, так.. - выброшено на помойку..)
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