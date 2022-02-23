ВЦИОМ: Почти три четверти россиян поддержали признание независимости ДНР и ЛНР

Почти три четверти россиян (73%) поддерживают решение президента страны Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 23 февраля.



Согласно результатам проведенного опроса, с действиями главы государства при этом скорее не согласны 16% жителей. Каждый десятый россиянин затруднился выразить свое мнение по этому поводу (11%).



Кроме того, большинство граждан (78%) заявили, что поддерживают решение президента о подписании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией, Донецкой и Луганской народными республиками. «Скорее не поддерживают» соглашения 14% россиян.

