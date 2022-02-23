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Мурашко: Около половины переболевших коронавирусом испытывают проблемы с сердцем

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Половина людей, перенесших COVID-19, затем сталкиваются с проблемами с сердечно-сосудистой системой. Об этом 23 февраля в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«До 50% переболевших имеют проблемы сердечно-сосудистой системы. Это и нарушение ритма, это всевозможные миокардиты, это относящиеся в том числе к осложнениям, связанным с тромбообразованием», — подчеркнул он.

По словам министра, проблемы могут проявиться только спустя 3–7 месяцев после перенесенного COVID-19. А риск повышенной смертности у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями возрастает до 5–7 раз. Проблемы могут проявляться в виде ощущения тяжести, повышенной утомляемости и дискомфорта при физических нагрузках. Мурашко посоветовал в таком случае обращаться за медицинской помощью.

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Комментарии (4)

Клаустрофобик
О,а эта та Мурашка которая неудачно и позорно пыталась покрыть отравителей Навального?А за это получил федеральную должность?Верим.Кристально честный человек.ли.
263778341
Интересно, а какой процент уколотых и после этого переболевших испытывают проблемы с сердцем? Может быть, эти 50% среди переболевших и являются уколотыми?
VKuser199962806
А теперь пусть перечислит проблемы тех, кто вколол себе жижу, а потом ещё переболел.
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