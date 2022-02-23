Мурашко: Около половины переболевших коронавирусом испытывают проблемы с сердцем

Половина людей, перенесших COVID-19, затем сталкиваются с проблемами с сердечно-сосудистой системой. Об этом 23 февраля в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



«До 50% переболевших имеют проблемы сердечно-сосудистой системы. Это и нарушение ритма, это всевозможные миокардиты, это относящиеся в том числе к осложнениям, связанным с тромбообразованием», — подчеркнул он.



По словам министра, проблемы могут проявиться только спустя 3–7 месяцев после перенесенного COVID-19. А риск повышенной смертности у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями возрастает до 5–7 раз. Проблемы могут проявляться в виде ощущения тяжести, повышенной утомляемости и дискомфорта при физических нагрузках. Мурашко посоветовал в таком случае обращаться за медицинской помощью.

