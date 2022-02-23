Рабочий применил технику «метания из грузовика» на набережной Фонтанки. Власти Петербурга не смогли ответить, кто это был

Грузовик без номеров припарковался на набережной реки Фонтанки в Петербурге. Внутри кузова стоял мужчина в рабочей жилетке, который ритмично зачерпывал лопатой нечто сыпучее и совершал броски в сторону тротуара и реки.
Пользователи соцсети «ВКонтакте», где видеозапись появилась 23 февраля, решили, что таким способом в городе избавляются от гололедицы. По их мнению, по тротуару так рассыпали песок.
Автор: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Что именно было в кузове грузовика — неизвестно. В СПб ГБУ «Мостотрест» предположили, что это куски снега. Какой организации может принадлежать автомобиль, сказать там не смогли. Ответить на этот вопрос затруднились и в комитете по благоустройству. Там уточнили, что на этой территории должен работать подрядчик — ГУДП «Центр». Однако все его машины брендированы, а грузовик на видео — нет. По словам представителя КБДХ, сторонних подрядчиков к работе на этом участке также не привлекали. «Данная набережная не находится в зоне обслуживания ГУДП «Центр» и в зоне ответственности комитета по благоустройству», — подытожили в Смольном.