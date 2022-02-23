Рабочий применил технику «метания из грузовика» на набережной Фонтанки. Власти Петербурга не смогли ответить, кто это был

Грузовик без номеров припарковался на набережной реки Фонтанки в Петербурге. Внутри кузова стоял мужчина в рабочей жилетке, который ритмично зачерпывал лопатой нечто сыпучее и совершал броски в сторону тротуара и реки.



Пользователи соцсети «ВКонтакте», где видеозапись появилась 23 февраля, решили, что таким способом в городе избавляются от гололедицы. По их мнению, по тротуару так рассыпали песок.