СНБО Украины решил ввести режим ЧП на территории страны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на Украине будет введено чрезвычайное положение. По его словам, это решение должна срочно утвердить Верховная рада.



Как передает «Интерфакс» 23 февраля, особый правовой режим будет действовать на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей.



«Касательно Донецкой и Луганской областей, там есть отдельный режим, он урегулирован на сегодняшний день нашим законодательством, они находятся немного в другой юридической зоне. Поэтому там чрезвычайное положение не вводится, к большому сожалению, он (режим) там введен уже давно, начиная с 2014 года», — сказал Данилов.

