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СНБО Украины решил ввести режим ЧП на территории страны

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на Украине будет введено чрезвычайное положение. По его словам, это решение должна срочно утвердить Верховная рада.

Как передает «Интерфакс» 23 февраля, особый правовой режим будет действовать на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей.

«Касательно Донецкой и Луганской областей, там есть отдельный режим, он урегулирован на сегодняшний день нашим законодательством, они находятся немного в другой юридической зоне. Поэтому там чрезвычайное положение не вводится, к большому сожалению, он (режим) там введен уже давно, начиная с 2014 года», — сказал Данилов.

При необходимости срок действия режима ЧП может составить до 60 дней. В зависимости от ситуации в регионах Украины меры будут ужесточать или смягчать. По его словам, военное положение в стране введут лишь в случае необходимости. На данный момент такого решения нет.

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Комментарии (8)

Артист ритуальных услуг
Что, туда тоже беженцев автобусами завозили?
Pilat
Агония режима незалежности.
Дежурный врач
"Израиль срочно, ночью, эвакуировал свое посольство из Киева во Львов. Около 40 израильтян тайно, небольшими группами, покинули столицу. В посольстве были сожжены секретные документы."
Какое единодушное неверие в ВСУ.....
Походу, в Киеве на этот час осталось только эстонское посольство. Они заканчивают формулировать ноту протеста в адрес России по поводу присоединения Крыма в 2014 году. )))))
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