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В Петербурге подросток рассказал о секс-играх одноклассников. Действовали через задний проход

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых школьник из Невского района Петербурга получил травму анального отверстия. Об этом стало известно «Фонтанке» 23 февраля.

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13-летний житель Невского района города обратился в детскую больницу накануне. На вопрос: «Что болит?» — повернулся спиной. Подростка осмотрели, диагностировали трещину ануса, подлечили и отпустили домой с рекомендациями.

Разговор о сексуальном насилии в кабинете, вероятно, тоже произошёл. Школьник заверил, что во взрослые отношения его не вовлекали: в начале месяца он был в гостях у одноклассницы, играли в правду или действие. Мальчик выбрал второе, после чего в его заднем проходе якобы оказалась палка. С обращением в больницу тянул, но 22 февраля не выдержал.

Следственный комитет проводит проверку.

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Комментарии (18)

lamer
А каких игр от продукта размножения хипстеров вы тут хотите видеть? Мир перевернулся.
265859857
Мальчишки готовятся к службе во ВСИН, полиции, прокуратуре...
Тов.Сталин
Любимые темы Фонтанки. Особенно,все,что касается заднего прохода.
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