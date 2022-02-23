В Петербурге подросток рассказал о секс-играх одноклассников. Действовали через задний проход

13-летний житель Невского района города обратился в детскую больницу накануне. На вопрос: «Что болит?» — повернулся спиной. Подростка осмотрели, диагностировали трещину ануса, подлечили и отпустили домой с рекомендациями.
Разговор о сексуальном насилии в кабинете, вероятно, тоже произошёл. Школьник заверил, что во взрослые отношения его не вовлекали: в начале месяца он был в гостях у одноклассницы, играли в правду или действие. Мальчик выбрал второе, после чего в его заднем проходе якобы оказалась палка. С обращением в больницу тянул, но 22 февраля не выдержал.
Следственный комитет проводит проверку.