ФСБ сообщила о предотвращенном теракте в Крыму. Там хотели взорвать православный храм

ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Крыму. Его готовили сторонники запрещенного в РФ «Правого сектора»*. В итоге задержаны шесть человек. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ днем 23 февраля сообщает ТАСС.
«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Крым. В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор», осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения», — уточнили в ЦОС.
В ФСБ поделились некоторыми подробностями. По словам силовиков, в гараже одного из задержанных были изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. «В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет», — добавили в спецслужбе. Также у задержанных изъяли символику «Правого сектора».
*Радикальная организация, признанная запрещенной в РФ.