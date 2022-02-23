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ФСБ сообщила о предотвращенном теракте в Крыму. Там хотели взорвать православный храм

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ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Крыму. Его готовили сторонники запрещенного в РФ «Правого сектора»*. В итоге задержаны шесть человек. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ днем 23 февраля сообщает ТАСС.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Крым. В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор», осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения», — уточнили в ЦОС.

В ФСБ поделились некоторыми подробностями. По словам силовиков, в гараже одного из задержанных были изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. «В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет», — добавили в спецслужбе. Также у задержанных изъяли символику «Правого сектора».

*Радикальная организация, признанная запрещенной в РФ.

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Комментарии (19)

Kit.
Сахар нашли?
Rozenkrantz
и мальчики кровавые из церковного хора распятые в глазах...
NAFTALIN 2000-2036
гаражи обычно на такие замки закрываются, которые гвоздем открыть можно. хорошо, что у меня нет гаража, богзнаетчто там можно было бы обнаружить, если бы служба из трех букв занялась вопросом. может быть даже Запорожец Президента. кто-нибудь знает, где он сейчас? декларирует, декларирует кажинный год с прицепом Скиф, а где хранит то?
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