ФСБ сообщила о предотвращенном теракте в Крыму. Там хотели взорвать православный храм

ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Крыму. Его готовили сторонники запрещенного в РФ «Правого сектора»*. В итоге задержаны шесть человек. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ днем 23 февраля сообщает ТАСС.



«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Крым. В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор», осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения», — уточнили в ЦОС.

