Житель Петербурга со словами «пора прощаться» изрезал отца и покончил с собой. Перед этим он исповедовался онлайн

Дежурный экстренной службы в половине девятого часа утра накануне принял звонок от жительницы пятиэтажки на Кондратьевском проспекте, которая просила срочно приехать медиков и полицию, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 февраля.
Картина, которую она увидела после пробуждения, потрясла: муж в крови, сын молча стоит на балконе. Пока женщина пыталась помочь супругу, 29-летний решил уйти из жизни.
57-летнего пострадавшего госпитализировали со множественными ножевыми ранениями. Полицейским он успел рассказать, что сын ворвался к нему в ванную с ножом и словами «Пора прощаться, папа», после — беспорядочные удары.
Виновника случившегося нашли под окнам. Судя по соцсетям, высшее образование он получал в ФИНЭКе, учился на факультете экономики и управления, некоторое время занимался торговлей трикотажем. В начале года остался без работы, но в течение месяца нашёл вакансию мечту — перевозки по всему миру. Об этом он рассказывает на своей странице «ВКонтакте».
Исповедь в десяток постов он начал писать за пару часов до нападения на отца. Там стихи, немного музыки, схема ада и мешанина разрозненных фактов биографии, рассказов о родственниках, свиньях, непризнанности и слухах. Перед смертью он опровергал домыслы о собственной ориентации, переживал, что за ним то ли охотятся, то ли хотят что-то подкинуть, то ли посадить. Отчитывался о бюджете, доказывал свою состоятельность то ли отцу, то ли миру, решал, что добро должно быть с кулаками, и называл себя ангелом на плече матери. Откровения венчает та же фраза про прощание.
Собеседники «Фонтанки» в правоохранительных органах оценили излияния кратко: не поддаётся осмыслению.
Отец погибшего находится в Елизаветинской больнице в крайне тяжёлом состоянии, его прооперировали.