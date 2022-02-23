FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -3
80.42р90.88р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Житель Петербурга со словами «пора прощаться» изрезал отца и покончил с собой. Перед этим он исповедовался онлайн

Петербургский СК возбудил дело о покушении на убийство после того, как в квартире Калининского района женщина нашла истекающего кровью мужа. Подозреваемого, который называл себя ангелом на её плече, увезли в морг.

7
Печать

Дежурный экстренной службы в половине девятого часа утра накануне принял звонок от жительницы пятиэтажки на Кондратьевском проспекте, которая просила срочно приехать медиков и полицию, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 февраля.

Картина, которую она увидела после пробуждения, потрясла: муж в крови, сын молча стоит на балконе. Пока женщина пыталась помочь супругу, 29-летний решил уйти из жизни.

57-летнего пострадавшего госпитализировали со множественными ножевыми ранениями. Полицейским он успел рассказать, что сын ворвался к нему в ванную с ножом и словами «Пора прощаться, папа», после — беспорядочные удары.

Виновника случившегося нашли под окнам. Судя по соцсетям, высшее образование он получал в ФИНЭКе, учился на факультете экономики и управления, некоторое время занимался торговлей трикотажем. В начале года остался без работы, но в течение месяца нашёл вакансию мечту — перевозки по всему миру. Об этом он рассказывает на своей странице «ВКонтакте».

Исповедь в десяток постов он начал писать за пару часов до нападения на отца. Там стихи, немного музыки, схема ада и мешанина разрозненных фактов биографии, рассказов о родственниках, свиньях, непризнанности и слухах. Перед смертью он опровергал домыслы о собственной ориентации, переживал, что за ним то ли охотятся, то ли хотят что-то подкинуть, то ли посадить. Отчитывался о бюджете, доказывал свою состоятельность то ли отцу, то ли миру, решал, что добро должно быть с кулаками, и называл себя ангелом на плече матери. Откровения венчает та же фраза про прощание.

Собеседники «Фонтанки» в правоохранительных органах оценили излияния кратко: не поддаётся осмыслению.

Отец погибшего находится в Елизаветинской больнице в крайне тяжёлом состоянии, его прооперировали.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

daisychain
Он хотел выложить собой под окнами надпись "ДНР".
Гангрена
первое место в РФ по психическим заболеваниям уже не первый год...
07A
Довели бредни оппозиции хорошего человека до греха! И им, хомячкам, его не жалко, использовали и выкинули! Навальнята, задумайтесь, кроме ваших донатов им ничего не нужно!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний