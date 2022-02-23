Житель Петербурга со словами «пора прощаться» изрезал отца и покончил с собой. Перед этим он исповедовался онлайн

57-летнего пострадавшего госпитализировали со множественными ножевыми ранениями. Полицейским он успел рассказать, что сын ворвался к нему в ванную с ножом и словами «Пора прощаться, папа», после — беспорядочные удары.

Виновника случившегося нашли под окнам. Судя по соцсетям, высшее образование он получал в ФИНЭКе, учился на факультете экономики и управления, некоторое время занимался торговлей трикотажем. В начале года остался без работы, но в течение месяца нашёл вакансию мечту — перевозки по всему миру. Об этом он рассказывает на своей странице «ВКонтакте».



Исповедь в десяток постов он начал писать за пару часов до нападения на отца. Там стихи, немного музыки, схема ада и мешанина разрозненных фактов биографии, рассказов о родственниках, свиньях, непризнанности и слухах. Перед смертью он опровергал домыслы о собственной ориентации, переживал, что за ним то ли охотятся, то ли хотят что-то подкинуть, то ли посадить. Отчитывался о бюджете, доказывал свою состоятельность то ли отцу, то ли миру, решал, что добро должно быть с кулаками, и называл себя ангелом на плече матери. Откровения венчает та же фраза про прощание.



Собеседники «Фонтанки» в правоохранительных органах оценили излияния кратко: не поддаётся осмыслению.

