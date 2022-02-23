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Трамп назвал «гениальным» признание ДНР и ЛНР

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Бывший президент США оценил действия России на Украине.

«Я вчера увидел это на экране и сказал: «Это гениально». Путин объявляет большую часть Украины... Путин объявляет ее независимой. Это замечательно», — заявил Дональд Трамп 23 февраля на шоу The Clay Travis and Buck Sexton Show.

Бывший президент также раскритиковал нынешнего главу Белого дома. По оценкам Трампа, Джо Байден просто не знал, что ответить.

«У них [администрации Байдена] не было на это ответа. Это очень печально», — заметил республиканец.

Трамп также отметил, что хорошо знает Путина. Он уверен, что при его правлении нынешнего кризиса бы не случилось.

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Комментарии (13)

shushu
Признание республик было для всех неожиданным, да-да. Трамп еще не то про Байдена будет рассказывать.
sektor7
Мне Трамп всегда импонировал.
Хороший дядька, очень умный.
Это он взял Капитолий штурмом просто так, легко.
Успехов ему в борьбе с демократами.
265076323
Прозрел после встряски.
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