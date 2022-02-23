Трамп назвал «гениальным» признание ДНР и ЛНР

Бывший президент США оценил действия России на Украине.



«Я вчера увидел это на экране и сказал: «Это гениально». Путин объявляет большую часть Украины... Путин объявляет ее независимой. Это замечательно», — заявил Дональд Трамп 23 февраля на шоу The Clay Travis and Buck Sexton Show.



Бывший президент также раскритиковал нынешнего главу Белого дома. По оценкам Трампа, Джо Байден просто не знал, что ответить.



«У них [администрации Байдена] не было на это ответа. Это очень печально», — заметил республиканец.

