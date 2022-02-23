Российские акции на западных рынках растут. У «Газпром нефти» уже больше +5%

Торги на Лондонской бирже начались в 11:00 мск. Спустя полчаса «Газпром нефть» зафиксировала рост акций на 5,75%, «Роснефть» — на 4,45%, НЛМК — на 4%. У госбанков ВТБ и Сбербанк успехи скромнее: +2,06% и +0,96% соответственно. Они были в числе претендентов на включение в санкционные списки США, Великобритании и Евросоюза, однако в первый пакет 22 февраля не вошли.



«Газпром» вырос с утра 23 февраля на 1,39%, X5 Retail Group — на 0,84%, частный «Тинькофф банк» подорожал на 1,58%.



Тем не менее никому из российских эмитентов на Лондонской бирже пока не удалось восстановиться после мощного падения прошлой недели.

