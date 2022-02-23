FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -3
80.42р90.88р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Российские акции на западных рынках растут. У «Газпром нефти» уже больше +5%

Акции российских компаний утром 23 февраля пошли в рост на лондонской бирже. Пока в России выходной, отечественные нефтяники и металлурги отыгрывают часть потерь от геополитической повестки.

3
Печать

Торги на Лондонской бирже начались в 11:00 мск. Спустя полчаса «Газпром нефть» зафиксировала рост акций на 5,75%, «Роснефть» — на 4,45%, НЛМК — на 4%. У госбанков ВТБ и Сбербанк успехи скромнее: +2,06% и +0,96% соответственно. Они были в числе претендентов на включение в санкционные списки США, Великобритании и Евросоюза, однако в первый пакет 22 февраля не вошли.

«Газпром» вырос с утра 23 февраля на 1,39%, X5 Retail Group — на 0,84%, частный «Тинькофф банк» подорожал на 1,58%.

Тем не менее никому из российских эмитентов на Лондонской бирже пока не удалось восстановиться после мощного падения прошлой недели.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

07A
Больше санкций, больше!!! Акции идут в рост, все остальное болтовня дилетантов!
Piter Russo
Байдену позвонил управляющий его трастом и попросил не вводить санкции против голубых фишек РФ по крайней мере до выплаты дивидендов... а то понимаешь доходность траста упадет)
и вообще вводить не надо.. можно говорить что ууужасные санкции для допокупки активов и не вводить)
X-кот
ключевые слова "в первый пакет не вошли". Спекулянты пытаются минимизировать потери. Завтра будет интереснее
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний