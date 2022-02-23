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Петербургский уличный художник запустил автобус по маршруту «Донбасс — Парнас»

Уличный художник из Петербурга, известный под псевдонимом Loketski, оформил автобус для жителей Донбасса. В качестве пункта назначения на нем указана станция метро «Парнас».

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Как рассказал автор в своем Instagram 23 февраля, работа связана с недавними новостями о прибытии в Ленобласть группы вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Поезд с беженцами должен был приехать накануне, однако по неизвестной причине его отправление отменили.

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«Надеюсь, причина в том, что люди смогли разместиться в более привычных по климату районах на юге России», — предположил художник.

Loketski добавил, что будет рад приезду гостей из Донбасса. Он призвал их также посетить Петербург с его парками, музеями и уютными кафе, которые могут избавить от грустных мыслей и вдохновить на мысли о будущем.

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Комментарии (16)

муматор
откуда сей ХУДОжник сюда приехал?
KOMMEHTATOP
Смех-смехом, а довольно скоро тут половина комментариев будет через "i"
Клаустрофобик
На фронт утырка.За плесень геленджикского дворца воевать
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