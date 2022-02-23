Петербургский уличный художник запустил автобус по маршруту «Донбасс — Парнас»

Как рассказал автор в своем Instagram 23 февраля, работа связана с недавними новостями о прибытии в Ленобласть группы вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Поезд с беженцами должен был приехать накануне, однако по неизвестной причине его отправление отменили.

«Надеюсь, причина в том, что люди смогли разместиться в более привычных по климату районах на юге России», — предположил художник.



Loketski добавил, что будет рад приезду гостей из Донбасса. Он призвал их также посетить Петербург с его парками, музеями и уютными кафе, которые могут избавить от грустных мыслей и вдохновить на мысли о будущем.

