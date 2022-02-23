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В ночном пожаре на Петроградской стороне пострадала женщина

В ночь на 23 февраля в Петроградском районе Петербурга произошёл пожар в жилом доме. Его тушили по повышенному номеру сложности. В результате ЧП с травмами была госпитализирована женщина.

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Информация о возгорании по адресу: Петроградский район, ул. Ленина, д. 37, поступила на пульт дежурного в 00:13. Как уточнили в региональном управлении МЧС, в шестиэтажном жилом здании, на 6-м этаже, в трёхкомнатной отдельной квартире происходило горение в комнате и коридоре на общей площади 50 кв. м.

Фото: Читательница «Фонтанки» Полина
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В 00:34 пожару был присвоен дополнительный номер 1 БИС. В 01:41 очаг возгорания локализовали, ранг пожара был снижен до первого номера.

В результате чрезвычайного происшествия пострадала женщина, возраст которой не уточняется. Её госпитализировали в лечебное учреждение.

Фото: Читательница «Фонтанки» Полина
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К ликвидации пожара привлекалось шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

Подробности произошедшего сейчас выясняются, причина пожара устанавливается.

Фото: Читательница «Фонтанки» Полина
Фото: Читательница «Фонтанки» Полина

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