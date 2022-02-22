Зеленский объявил призыв резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в видеообращении к народу 22 февраля о призыве резервистов в особый период. Об этом сообщило издание «Сегодня».

«Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период и налоговые каникулы. Об этом будет сегодняшнее обращение президента Украины к народу», — пишет издание.

