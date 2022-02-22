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Зеленский объявил призыв резервистов

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил в видеообращении к народу 22 февраля о призыве резервистов в особый период. Об этом сообщило издание «Сегодня».

«Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период и налоговые каникулы. Об этом будет сегодняшнее обращение президента Украины к народу», — пишет издание.

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Комментарии (37)

hal9000
Ктонибудь объяснит чем так называемые коклы отличаются от коклов которые живут к так называемых лнр и днр..просто я знаком и с киевскими и донбасовскими и с луганскими..ну ненависть там какаято есть..понятно убийства ..короч ненависть эт надолго..я про другое..ну чисто вот мне как человеку со стороны..это все коклы..вот именно в этих сортах коклов я невижу разницы..я выслушаю все точки зрения..у меня есть время и банка пива..итак понеслась
Дыня из багажника
В случае расширения границ ЛДНР, до естественных границ Донецкой и Луганской областей, с подержкой армии РФ, армию Украины сравняют с землей. И этих молодчиков, к которых призовут в ВСУ. И это ужас.
Brit
Финская Yle сегодня пишет: " Если Россия такой большой нации в 40 миллионов угрожает войной, то финнам тем более грозит опасность. И рассуждают, какая большая сухопутная граница с Россией, но радуются, что у них нет такой большой пятой колонны, как русское население.
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