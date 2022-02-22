Лахта Центр включил триколор к 23 февраля

В честь Дня защитника Отечества башня Лахта Центра окрасилась в цвета триколора, сообщает инстаграм комплекса.
Поделиться
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
В честь Дня защитника Отечества башня Лахта Центра окрасилась в цвета триколора, сообщает инстаграм комплекса.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
28 января 2022, 00:22В честь дня снятия блокады Ленинграда башня Лахта Центра сменила «наряд» на праздничный
03 ноября 2021, 22:26Лахта Центр засиял цветами триколора. Петербург украшают перед Днем народного единства
24 января 2022, 19:20Посмотрите, как Невский украсили к 78-летию освобождения Ленинграда от блокады
27 января 2022, 20:08Дворцовый окрасили цвета победы и жизни, на Ростральных колоннах в честь подвига ленинградцев зажгли огни
27 октября 2021, 19:50На Марсовом поле покраснели флаги. В Смольном не знают, кто это сделал
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter