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Лахта Центр включил триколор к 23 февраля

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В честь Дня защитника Отечества башня Лахта Центра окрасилась в цвета триколора, сообщает инстаграм комплекса.

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (13)

Lifeislife
Так вот доя чего её строили - в разные цвета по праздникам раскрашивать
orlovandrei1986
сосуля-центр, для настоящих сосулей
Piter Russo
Смените корировщика... Оттенки то совсем не те... И с другого берега не ахти как смотрится господа.
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