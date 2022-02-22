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На фоне заявлений Байдена о ситуации на Украине доллар пополз вниз

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Доллар стал стоить меньше 79 рублей, пока президент США Джо Байден делал заявление по поводу ситуации на Украине. На словах американского президента рубль прибавил к доллару около 90 копеек, доллар подешевел 78,9 рубля.

Байден заявил, что американские санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы по отношению к Украине. Во вторник будут приняты меры, которые коснутся банков, в среду — российских элит и их семей. Также президент США отметил, что Штаты укрепят свое присутствие в Европе для защиты Балтики, но войны с Россией не хотят.

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Комментарии (12)

Алик-1
Дед на пару минут сделал вид, что у США нет внешнего долга. Такого даже он не мог забыть, хотя вряд ли назвал цифру
Piter Russo
Интересно, цб и минфин тренжериз сбросил арабам и европейцам или все еще держит?
Dazdraperma
Омерига решила, что Путин вторгся не глубоко.
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