На фоне заявлений Байдена о ситуации на Украине доллар пополз вниз

Доллар стал стоить меньше 79 рублей, пока президент США Джо Байден делал заявление по поводу ситуации на Украине. На словах американского президента рубль прибавил к доллару около 90 копеек, доллар подешевел 78,9 рубля.



Байден заявил, что американские санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы по отношению к Украине. Во вторник будут приняты меры, которые коснутся банков, в среду — российских элит и их семей. Также президент США отметил, что Штаты укрепят свое присутствие в Европе для защиты Балтики, но войны с Россией не хотят.