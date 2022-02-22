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В ДНР сообщили о покушении на бывшего министра обороны, пострадал прохожий

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Травму «с отрывом правой конечности» получил мирный житель в Донецке, заявили власти ДНР вечером 22 февраля. Якобы готовилось убийство бывшего главы министерства обороны самопровозглашенной республики.

О покушении на Владимира Кононова рассказывает министерство госбезопасности республики. Что с самим экс-министром, не сообщается. По некоторой информации, взрыв произошел около половины пятого дня в районе пересечения улиц Лазаренко и Цусимской. Есть версия, что пострадавший прохожий шел на встречу с Кононовым.

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Комментарии (14)

kоt-obormot
Как говорил один мой знакомый — покойник — я слишком много знал! ©
Brit
А куда делся бывший глава ЛНР Игорь Плотницкий?
VKuser1115940
Разборки вокруг кремлевской кормушки.
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