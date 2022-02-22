Горько! Как петербуржцы женились в «волшебную» дату

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Опрошенные «Фонтанкой» новобрачные оказались несуеверны и предпочли в отношениях полагаться на самих себя. «Мы верим, что наши отношения принесут нам счастье» — вот основной посыл молодых.
Жених Иван рассказал, что забронировать для свадьбы 22 февраля ему не составило труда.
«Это было совместное [с невестой] решение. Три месяца назад мы смотрели в календарик, увидели красивую дату, зеркальную — 22.02.2022. Решили, почему бы и не пожениться в этот день. У нас была единственная трудность — мы не знали, за какой срок начинается бронирование. Начали мониторить где-то с сентября — октября и в двадцатых числах ноября забронировали на «Госуслугах» [дату]. Никаких проблем не было. Все было быстро и качественно сделано», — отметил он.
Как рассказали «Фонтанке» во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной, на 22 февраля был запланирован прием примерно 36 пар и это много по сравнению с обычными днями. Ранее будущие молодожены выстраивались здесь в огромную очередь, чтобы успеть зарегистрировать брак летом 2022 года. Сейчас уже в первом ЗАГСе города принимают заявления только на сентябрь.
СМИ сообщали, что возможность пожениться 22 февраля 2022 года продавали на сайтах с объявлениями. Например, в столице ценник за такую услугу превышал 1 млн рублей. Однако с такими предложениями выступают только мошенники. Как отмечали юристы, при подаче заявления в ЗАГСе или на Госуслугах фиксируются персональные данные граждан и продать место в очереди другому лицу не получится.
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»