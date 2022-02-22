Горько! Как петербуржцы женились в «волшебную» дату

Опрошенные «Фонтанкой» новобрачные оказались несуеверны и предпочли в отношениях полагаться на самих себя. «Мы верим, что наши отношения принесут нам счастье» — вот основной посыл молодых.



Жених Иван рассказал, что забронировать для свадьбы 22 февраля ему не составило труда.

«Это было совместное [с невестой] решение. Три месяца назад мы смотрели в календарик, увидели красивую дату, зеркальную — 22.02.2022. Решили, почему бы и не пожениться в этот день. У нас была единственная трудность — мы не знали, за какой срок начинается бронирование. Начали мониторить где-то с сентября — октября и в двадцатых числах ноября забронировали на «Госуслугах» [дату]. Никаких проблем не было. Все было быстро и качественно сделано», — отметил он.