FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -6
76.77р87.34р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Совфед поступило обращение от Путина об использовании российской армии за рубежом

На заседании Совета Федерации 22 февраля рассматривается вопрос об использовании российской армии за рубежом. Замглавы Минобороны Панков заявил, что Киев по сути уже ведёт в Донбассе силовые действия.

43
Печать

«В Совет Федерации поступило обращение от президента Владимира Владимировича Путина<...> об использовании сил РФ за пределами Российской Федерации», — заявила 22 февраля Валентина Матвиенко.

По ее словам, обращение главы государства будет рассмотрено сегодня «в открытом режиме». Члены Совфеда проголосовали за.

Президент России Владимир Путин накануне признал ЛНР и ДНР независимыми от Украины республиками. На следующий день парламент России ратифицировал соглашение о дружбе с Донбассом. Из документа следует, что страна может разместить на территории самопровозглашенных республик войска. Российский МИД и другие ведомства в течение дня заявляли, что пока о вводе войск речи не идет.

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (43)

265859857
Логично
Форсмажор
Это последняя зеркальная дата в этом веке - 22.02.2022.Так что проведите её незабываемо. Сегодня такой день, что Украина даже стрелять боится. Бойтесь, хохлоукропы! Недолго вам трястись от страха осталось. Сами окачуритесь)
SERGEY111
А вот и "подарки" матерям к 8-му марта подоспели .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний