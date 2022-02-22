В Совфед поступило обращение от Путина об использовании российской армии за рубежом

«В Совет Федерации поступило обращение от президента Владимира Владимировича Путина<...> об использовании сил РФ за пределами Российской Федерации», — заявила 22 февраля Валентина Матвиенко.
По ее словам, обращение главы государства будет рассмотрено сегодня «в открытом режиме». Члены Совфеда проголосовали за.
Президент России Владимир Путин накануне признал ЛНР и ДНР независимыми от Украины республиками. На следующий день парламент России ратифицировал соглашение о дружбе с Донбассом. Из документа следует, что страна может разместить на территории самопровозглашенных республик войска. Российский МИД и другие ведомства в течение дня заявляли, что пока о вводе войск речи не идет.