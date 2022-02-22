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Смольный отчитался, что в 91% случаев скорые в Петербурге приезжают в течение 20 минут

Бригады скорой помощи стали приезжать на вызовы в течение 20 минут в 91% случаев. Такие данные на заседании правительства города 22 февраля озвучил председатель комитет по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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По итогам 2021 года показатель составлял 90,5%, он успел претерпеть позитивную динамику. «По нашим данным данным, он сейчас составляет 91% вызова скорой медицинской помощи. Обеспеченный доезд до пациентов в течение 20 минут», — заявил Лисовец.

Прокомментировать эти данные его попросил депутат Заксобрания от «Новых людей» Дмитрий Панов, который напомнил о массовых жалобах горожан на долгое ожидание скорых.

«Медицинский» вице-губернатор Олег Эргашев пояснил, что 388-й приказ Минздрава регламентирует оказание скорой медпомощи в двух формах: экстренной и неотложной. Первая предполагает угрозу жизни пациенту, и она должна оказываться до 20 минут. «По этому индикаторному показателю Санкт-Петербург — один из лучших субъектов, и действительно из года в год достигает 92% и более», — подчеркнул Эргашев.

Что касается оказания неотложной помощи, когда угрозы жизни отсутствует, срок временного потенциала сохраняется от 2 часов и более, отметил он.

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Комментарии (2)

снегурочка
Они осознанно врут, или это происходит непроизвольно?
orlovandrei1986
очередное враньё
я в допандемийные времена что родителям, что себе - дожидался их по часу в разных районах города...
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