Смольный отчитался, что в 91% случаев скорые в Петербурге приезжают в течение 20 минут

По итогам 2021 года показатель составлял 90,5%, он успел претерпеть позитивную динамику. «По нашим данным данным, он сейчас составляет 91% вызова скорой медицинской помощи. Обеспеченный доезд до пациентов в течение 20 минут», — заявил Лисовец.



Прокомментировать эти данные его попросил депутат Заксобрания от «Новых людей» Дмитрий Панов, который напомнил о массовых жалобах горожан на долгое ожидание скорых.



«Медицинский» вице-губернатор Олег Эргашев пояснил, что 388-й приказ Минздрава регламентирует оказание скорой медпомощи в двух формах: экстренной и неотложной. Первая предполагает угрозу жизни пациенту, и она должна оказываться до 20 минут. «По этому индикаторному показателю Санкт-Петербург — один из лучших субъектов, и действительно из года в год достигает 92% и более», — подчеркнул Эргашев.

