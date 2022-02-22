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В Петербурге поощрили инспекторов ДПС, отличившихся при задержании нарушителей. Им помогли табельное оружие и служебный транспорт

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Начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поощрил инспекторов ДПС, профессионально применивших табельное оружие и служебный автомобиль для задержания нарушителей. Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, решение о поощрении было озвучено Романом Плугиным во вторник, 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества.

Один из удостоившихся поощрения от начальства — инспектор ДПС старший лейтенант полиции Сергей Сторожев. 12 февраля в Московском районе Петербурга он, как отметили в пресс-службе ГУ МВД, смело и решительно направил служебный автомобиль «Шкода Октавия» наперерез мчащемуся автомобилю «Мазда» под управлением пьяного водителя, который пытался скрыться от полицейской погони. Легкие травмы при этом получил напарник Сторожева — старший лейтенант полиции Михаил Чернышенко. Нарушитель в итоге был задержан.

В тот же день инспектор ДПС Тосненского района Ленобласти прапорщик полиции Сергей Демьяненко решился применить табельное оружие для остановки и задержания пьяного водителя груженого автовоза, что позволило избежать трагедии на оживленной федеральной трассе Москва — Санкт-Петербург.

16 февраля в Выборгском районе Ленобласти инспектор ДПС УГИБДД прапорщик полиции Роман Линкевич также применил табельное оружие, преследуя пьяного водителя «Тойота Королла».

В своем обращении начальник главка отметил, что сохранность государственного имущества, которым пользуются полицейские, — безусловная обязанность каждого сотрудника. Однако такие случаи повреждения имущества, которое допустил Сергей Сторожев, охраняя безопасность граждан, будут только поощряться. Также поощрения заслуживают и те сотрудники, которые в непростых ситуациях проявляют решительность и профессионально, а главное — законно применяют табельное оружие, подчеркнул генерал-лейтенант Плугин.

Приказом начальника ГУ МВД России все отмеченные сотрудники ДПС поощрены денежными премиями.

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Комментарии (2)

07A
Лицензия выдана, пользуйтесь услугами метрополитена им. Ленина!
SWd
Вот когда вопросов нет, тогда нет. Молодцы. А то некоторые коллеги по несколько десятков километров за нарушителями катаются по всему городу...
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