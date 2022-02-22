В Петербурге поощрили инспекторов ДПС, отличившихся при задержании нарушителей. Им помогли табельное оружие и служебный транспорт

Начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поощрил инспекторов ДПС, профессионально применивших табельное оружие и служебный автомобиль для задержания нарушителей. Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, решение о поощрении было озвучено Романом Плугиным во вторник, 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества.



Один из удостоившихся поощрения от начальства — инспектор ДПС старший лейтенант полиции Сергей Сторожев. 12 февраля в Московском районе Петербурга он, как отметили в пресс-службе ГУ МВД, смело и решительно направил служебный автомобиль «Шкода Октавия» наперерез мчащемуся автомобилю «Мазда» под управлением пьяного водителя, который пытался скрыться от полицейской погони. Легкие травмы при этом получил напарник Сторожева — старший лейтенант полиции Михаил Чернышенко. Нарушитель в итоге был задержан.

