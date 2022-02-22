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Meta и Zoom приступили к выполнению требований закона о «приземлении»

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Иностранные компании Meta Platforms (владеет Facebook, WhatsApp и Instagram) и Zoom Video Communications (предоставляет платформу Zoom для организации онлайн-конференций) приступили к выполнению требований российского закона о «приземлении».

По данным Роскомнадзора на 22 февраля, первая компания направила заявление о регистрации личного кабинета на сайте ведомства, вторая уже выполнила это условие.

Помимо этого в Zoom заявили, что на данный момент ведется работа над созданием формы обратной связи и рассматривается вопрос об открытии представительства на территории РФ.

Согласно российскому законодательству, иностранные IT-компании обязаны обеспечить свое официальное присутствие в России. Кроме того, на них налагается требование о регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора, размещении на сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями и установлении на нем счетчика посещаемости.

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Комментарии (1)

Денеб
Ничего..... Meta и Zoom переживут.......
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