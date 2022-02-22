Meta и Zoom приступили к выполнению требований закона о «приземлении»

Иностранные компании Meta Platforms (владеет Facebook, WhatsApp и Instagram) и Zoom Video Communications (предоставляет платформу Zoom для организации онлайн-конференций) приступили к выполнению требований российского закона о «приземлении».
По данным Роскомнадзора на 22 февраля, первая компания направила заявление о регистрации личного кабинета на сайте ведомства, вторая уже выполнила это условие.
Помимо этого в Zoom заявили, что на данный момент ведется работа над созданием формы обратной связи и рассматривается вопрос об открытии представительства на территории РФ.
Согласно российскому законодательству, иностранные IT-компании обязаны обеспечить свое официальное присутствие в России. Кроме того, на них налагается требование о регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора, размещении на сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями и установлении на нем счетчика посещаемости.