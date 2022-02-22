25 марта — круглый стол «Робототехника и образование: кого, чему и как научить»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

Что такое робототехника в принципе и почему ей все хотят учиться? Есть ли разница между робототехническим образованием и образовательной робототехникой ?

Стремительный рост числа кружков и разнообразия направлений, соревнования по робототехнике для детей — насколько качественное образование получают дети? Можно ли считать его первой ступенью к реальной профессии?

Можно ли обучится робототехнике, смотря обучающие бесплатные видео на YouTube? Можно ли с помощью такого метода получить хотя бы азы робототехники или нужны очные занятия с опытным наставником?

Что из себя представляет качественное обучение робототехнике? На что важно делать упор, какие дисциплины обязательно должны преподаваться и т.д.?

Отстаем ли мы по уровню обучения робототехники от Запада? (дошкольные, школьные занятия + высшее образование в сфере робототехники).

В каких сферах используются роботы, где могут найти применение специалисты по робототехнике?

Что должен уметь делать специалист, получивший образование по направлению робототехники? Какие требования предъявляют работодатели к таким молодым специалистам?

Учить робототехнике в России начали еще в 90-х годах XX века, однако пик популярности различных кружков, курсов и соревнований пришелся на последние лет пять. Сейчас робототехникой занимаются буквально с детского сада, и не всегда легко понять, насколько эти занятия и знания, полученные в результате актуальны и полезны для реальной работы на практике. Да и не всегда люди в целом имеют представление о том, где сейчас используются роботы. О том, каковы перспективы образовательной робототехники и где можно в будущем применить свои знания — поговорим на круглом столе.



По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»



Круглый стол пройдет в 12:00 / 25 марта 2022 года



По вопросам участия обращаться:

Анастасия Петрова, +7 (953) 157-05-77, a.petrova@fontanka.ru