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25 марта — круглый стол «Робототехника и образование: кого, чему и как научить»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает к участию представителей вузов, колледжей, кружков и секций робототехники, промышленных предприятий, где применяются роботы, производители роботов, IT-компании, эксперты в области образования и робототехники.

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Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Что такое робототехника в принципе и почему ей все хотят учиться? Есть ли разница между робототехническим образованием и образовательной робототехникой ?
  • Стремительный рост числа кружков и разнообразия направлений, соревнования по робототехнике для детей — насколько качественное образование получают дети? Можно ли считать его первой ступенью к реальной профессии?
  • Можно ли обучится робототехнике, смотря обучающие бесплатные видео на YouTube? Можно ли с помощью такого метода получить хотя бы азы робототехники или нужны очные занятия с опытным наставником?
  • Что из себя представляет качественное обучение робототехнике? На что важно делать упор, какие дисциплины обязательно должны преподаваться и т.д.?
  • Отстаем ли мы по уровню обучения робототехники от Запада? (дошкольные, школьные занятия + высшее образование в сфере робототехники).
  • В каких сферах используются роботы, где могут найти применение специалисты по робототехнике?
  • Что должен уметь делать специалист, получивший образование по направлению робототехники? Какие требования предъявляют работодатели к таким молодым специалистам?

Учить робототехнике в России начали еще в 90-х годах XX века, однако пик популярности различных кружков, курсов и соревнований пришелся на последние лет пять. Сейчас робототехникой занимаются буквально с детского сада, и не всегда легко понять, насколько эти занятия и знания, полученные в результате актуальны и полезны для реальной работы на практике. Да и не всегда люди в целом имеют представление о том, где сейчас используются роботы. О том, каковы перспективы образовательной робототехники и где можно в будущем применить свои знания — поговорим на круглом столе.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

Круглый стол пройдет в 12:00 / 25 марта 2022 года

По вопросам участия обращаться:

Анастасия Петрова, +7 (953) 157-05-77, a.petrova@fontanka.ru

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